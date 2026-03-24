¿Qué le dijo Vinicius a Simeone? El tenso intercambio que marcó el derbi madrileño

El Real Madrid derrotó al Atlético de Madrid en el derbi madrileño el pasado domingo 22 de marzo por marcador de 3-2, con una gran actuación de Vinicius Junior. El delantero brasileño anotó un doblete ante los Colchoneros y fue la figura del encuentro, sin embargo, se volvió a llevar las portadas debido a un intercambio curioso que sostuvo con Diego Pablo Simeone.

El delantero del cuadro merengue le dirigió unas palabras al 'Cholo' cuando fue sustituido, al minuto 88, por Álvaro Carreras. De acuerdo con DAZN, en su camino a los vestidores, Vinicius Junior le dijo al entrenador argentino: "me van a vender, me van a vender".

Esta frase es una respuesta a la interacción que tuvieron ambos personajes en enero pasado en la semifinal de la Supercopa de España.

Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En aquella ocasión, Simeone le dijo al delantero madridista: "Florentino te va a echar", mientras el delantero se encontraba bajo fuertes críticas por su distanciamiento con Xabi Alonso y sus actitudes dentro y fuera del terreno de juego.

En conferencia de prensa, el entrenador del Atlético de Madrid justificó sus acciones después diciendo que "las cosas que pasan en el campo se quedan en el campo" y que no recordaba lo que le había dicho a Vinicius porque tenía "la memoria complicada".

VAYA PIQUE ENTRE SIMEONE Y VINICIUS 🤯🔥



El brasileño se enfadó por el gesto de Simeone en su cambio, durante el que se escucharon pitos en el estadio 👀 pic.twitter.com/A4fUD2nL0C — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) January 8, 2026

Dos meses después de ese episodio, Vinicius respondió al 'Cholo' Simeone. El futbolista de 25 años suma 17 goles y 12 asistencias a lo largo de 43 partidos jugados esta temporada.

Gracias al triunfo del pasado fin de semana ante los Colchoneros, el Real Madrid sigue vivo en la disputa por el título de LaLiga. Los merengues llegaron a 69 puntos, cuatro detrás del FC Barcelona a falta de nueve jornadas por disputarse.