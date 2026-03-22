El Real Madrid y el Atlético de Madrid nos están regalando un partido digno de un derbi y es aquí en donde a Vinicius Junior le ha tocado brillar con luz propia al marcar un doblete y convirtiéndose así en el verdugo de los colchoneros en esta Jornada 29 de LaLiga, encuentro que es ganado tres goles por dos en favor de los merengues.

El futbolista brasileño se hizo presente desde los once pasos al minuto 52 del partido después de una jugada polémica en la que Dávid Hancko derribó a Brahim Díaz dentro del área y fue al 72 cuando volvió a aparecer, en esta ocasión haciendo gala de sus capacidades técnicas para encarar a la defensa y desde las afueras del área sacar un disparo con conva que se incrustó en la base del poste del arco defendido por Juan Musso.

Hasta antes de este doblete, el Atleti había sido el equipo al que más veces se había enfrentado el mediocampista brasileño en la máxima categoría del futbol de España, sin embargo, no había tenido suerte de cara al marco y no había convertido gol en dos encuentros.

Si bien ya había convertido en Copa del Rey en el 2023 frente a los colchoneros, hoy Vini ha marcado el doble de tantos de lo que había conseguido en sus 19 enfrentamientos anteriores en todas las competiciones, además de conseguir su segundo doblete en partidos consecutivos luego de también marcarle en dos ocasiones al Manchester City en el encuentro en el que los eliminaron en la UEFA Champions League.