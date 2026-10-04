¿Qué le pasó a Haaland? Sale lesionado ante Portugal y preocupa al Manchester City

Portugal y Noruega se vieron las caras este domingo 4 de octubre en partido de la jornada 4 de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA. El cuadro luso, sin Cristiano Ronaldo, se impuso a los vikingos por marcador de 2-1, con goles de Joao Cancelo y Gonçalo Ramos. Uno de los aspectos que llamó la atención en este juego fue la sustitución de Erling Haaland.

El delantero del Manchester City fue sustituido al minuto 67 tras pedir su cambio por una molestia física. El 'Androide' abandonó el terreno de juego por su propio pie y, en primera instancia, parece que no tendría una lesión severa.

Falta que el Manchester City de a conocer el parte médico del atacante para confirmar la gravedad de la lesión.

Haaland sale de cambio ante Portugal | Octavio Passos/GettyImages

La lesión de Haaland prende la alarma en el entorno del Manchester City. Los Citizens jugarán contra el Liverpool el próximo domingo 10 de octubre en partido de la jornada 6 de la Premier League.

El conjunto dirigido por Enzo Maresca marcha en la primera posición de la liga con 15 puntos en cinco partidos disputados. Por su parte, los Reds se encuentran en el sexto puesto de la clasificación, con nueve puntos.

Haaland registra siete goles en los primeros siete encuentros de la temporada 2026/2027. El nueve noruego suma cinco goles en la Premier y dos más en la UEFA Champions League.

Haaland, sin descanso en la Fecha FIFA

Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4 | Octavio Passos/GettyImages

Ante Portugal, Haaland disputó 67 minutos, realizó tres remates y tuvo una precisión de pases de 46%.

El 'Androide' no tuvo ni un respiro en la Fecha FIFA de septiembre-octubre.

El 24 de septiembre disputó los 90 minutos en el triunfo 3-2 ante Dinamarca y marcó un doblete.

El 27 de septiembre, Haaland jugó 90 minutos en la derrota de Noruega ante Portugal y anotó un gol.

El 1 de octubre, el delantero noruego jugó 90 minutos en la derrota 2-1 ante Gales.