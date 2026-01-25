¿Qué lecciones aprendió Javier Aguirre de los amistosos frente a Panamá y Bolivia?

El director técnico de la selección mexicana Javier Aguirre y su cuerpo técnico utilizaron los partidos amistosos contra Panamá (victoria 0-1 con autogol de Richard Peralta) y Bolivia (triunfo 0-1 con gol de Germán Berterame) como oportunidades clave de evaluación y preparación rumbo al Mundial 2026, más que por resultados.

El enfoque estuvo principalmente en probar jugadores jóvenes de la Liga MX para despejar dudas individuales y observar comportamientos en contextos diferentes (como el ambiente de visitante, presión y rechazo en Panamá y la altura de Bolivia).

EL 'VASCO' SE VA TRANQUILO CON ESTOS PARTIDOS Y SUS JÓVENES😮‍💨🇲🇽



"Te quedas en México, entrenas y al final no los sometes y te pueden engañar. No ves al verdadero jugador, no es lo mismo"



❗️Javier Aguirre, Director Técnico de la Selección Mexicana pic.twitter.com/2HCHLkdr3y — Claro Sports (@ClaroSports) January 25, 2026

Las principales lecciones tras los partidos de preparación

YA HAY UNA BASE EN MENTE🤯🇲🇽



"Más allá del resultado, la gente quiere ver un buen fútbol, pero también entiendo que estos partidos son para buscar jugadores que nos pueden ayudar a la base que ya tengo"



❗️Javier Aguirre, Director Técnico de la Selección Mexicana pic.twitter.com/3pEAf6W0e6 — Claro Sports (@ClaroSports) January 25, 2026

Aprendizaje y evaluación de perfiles nuevos: en conferencia de prensa Aguirre destacó que los partidos sirvieron para ver a "gente nueva, bastante joven" y ampliar opciones. En el caso de Panamá, subrayó el valor del duelo para ambos equipos al permitir observar nuevos jugadores y perfiles. El resultado no fue prioritario; lo importante era buscar garantías en los futbolistas.

Despejar dudas individuales y conformación del equipo: antes y después de los juegos, Aguirre mencionó que estos amistosos ayudaron a "despejar dudas" en la conformación definitiva. Durante la gira, confirmó que ya tiene cerca del 80% de la lista final para el Mundial definida, lo que indica que estos partidos aportaron claridad en decisiones pendientes.

Aspectos positivos individuales y ajustes observados: Jugadores como Richard Ledezma entre otros elementos merecen continuidad por su aporte. Raúl Rangel mostró nivel sólido como portero titular en ambos compromisos. Carlos Rodríguez en zonas de salida y conducción, y Brian Gutiérrez en posiciones más de mediapunta generaron buenas sensaciones. Luis Romo destacó en rol de líbero, conduciendo salidas en corto y largo.

Críticas y áreas de mejora identificadas (dificultades para generar peligro y mantener el ritmo en varios sectores del campo): En Panamá los errores en el planteamiento, falta de idea colectiva, juego sin asociaciones claras y sensación de desatención individual más que equipo. En momentos desperdicios de espacios que mostraban falta de ritmo colectivo y no había ocasiones claras de gol.

En Bolivia fue un partido parejo, con el equipo sudamericano presionando salida y mostrando intensidad (Aguirre solicitó jugar con un país de este estilo). México sufrió en banda derecha por lesiones/cambios, pero hubo aprendizaje en manejo de presión y roles como el de Romo o Gutiérrez.

