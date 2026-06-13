El debut de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026 rozó la perfección. Las figuras rindieron a gran nivel, las apuestas tácticas de Mauricio Pochettino funcionaron y el público acompañó al equipo a lo largo de la goleada 4-1 ante Paraguay.

Lo único negativo de la noche fue la salida de Christian Pulisic en el entretiempo. El futbolista más destacado de la primera mitad no volvió para los segundos 45 minutos luego de recibir un golpe en una pierna. Es más, el delantero del Milan siguió el resto del encuentro desde el sector destinado a familiares y amigos, donde observó a sus compañeros conseguir la mejor victoria de la selección masculina estadounidense en un Mundial

Luego del partido, en diálogo con la prensa, tanto el jugador como el entrenador minimizaron la situación. Aun así, Pochettino reconoció que Pulisic "no podía caminar" cuando intentó regresar para el tiempo complementario debido a que la musculatura se endureció durante el descanso.

¿Qué lesión tiene Pulisic?

"Recibí una patada en el primer tiempo y espero que no sea nada", comentó Pulisic, una vez recuperada la movilidad en la parte inferior del cuerpo. La figura del USMNT explicó que el golpe afectó la pantorrilla izquierda.

Según contó Pochettino rato después en la conferencia de prensa, el atacante ya había sufrido una molestia similar durante un entrenamiento realizado pocos días antes del estreno mundialista en Los Ángeles. El impacto del viernes en una acción ofensiva no hizo más que agravar esa molestia, sumado a los 15 minutos sentado durante el descanso que mucho no ayudaron.

"Cuando su cuerpo se enfría no puede caminar", expresó el DT ante los periodistas, al revelar que la decisión de reemplazarlo por Sebastian Berhalter se tomó a último momento.

¿Llega Pulisic al próximo partido del Mundial?

Pulisic y Pochettino insistieron en que la sustitución se aplicó como una medida de precaución. Estados Unidos ganaba 3-0 al finalizar la primera parte y no había recibido un remate al arco. Por eso es que en una situación así, el cuerpo técnico eligió preservar a su figura.

🚨🇺🇸 No injury or any serious issue for Christian Pulisic after excellent World Cup debut then subbed off at half time.



Pulisic has been subbed off as precaution. pic.twitter.com/YXJ616aBNR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2026

"No queríamos asumir ningún riesgo", declaró Pochettino a FOX. "Lo hicimos por precavidos y espero sentirme bien durante los próximos días", agregó Pulisic.

El extremo dispone de una semana completa para preparar la siguiente presentación del USMNT, programada frente a Australia en Seattle el viernes 19 de junio.