El Barcelona vivió una gran tarde de futbol este martes 2 de diciembre en el Spotify Camp Nou, al imponerse 3-1 al Atlético de Madrid en la jornada 15 de LaLiga. No obstante, la victoria dejó un sabor amargo: dos piezas clave del conjunto blaugrana, Pedri y Dani Olmo, tuvieron que abandonar el partido debido a molestias físicas.

En conferencia de prensa, Hansi Flick, técnico del conjunto catalán, mencionó que Pedri "está bien, un poco cansado", pero que estaban expectantes ante la situación de Olmo. De acuerdo con el reporte más reciente del club, el exjugador del Leipzig y el Dinamo Zagreb presenta un hombro dislocado y estará fuera de las canchas por las siguientes tres semanas.

🚨 Dani Olmo will be out for three weeks with a dislocated shoulder, Barça confirm. pic.twitter.com/V6cl2WbIyu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2025

De esta manera, la participación de Olmo para el duelo de este sábado 6 de diciembre ante el Real Betis está completamente descartada.

Según las estimaciones de recuperación del jugador español, todo indica que se perderá lo que resta del año con el Barcelona y podría reaparecer a inicios de enero.

Además del duelo ante el Betis, Dani Olmo también se perdería el partido de Champions League frente al Eintracht Frankfurt del 9 de diciembre, así como el choque ante Osasuna programado para el sábado 13 y el encuentro contra el Villarreal del 21 de diciembre.

FC Barcelona v Atletico Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Dani Olmo ha tenido un buen arranque en la temporada 2025/2026 con el conjunto catalán. El mediocampista de 27 años registra cuatro goles y dos asistencias en 13 partidos de LaLiga, además de haber disputado cuatro encuentros en la Champions League.