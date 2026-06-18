¿Qué lesión tiene Ismael Koné y cuánto tiempo estará de baja?

La victoria de Canadá, la primera en el Mundial 2026, sobre Catar quedó trístemente opacada por una de las imágenes más impactantes del torneo.



Los locales ya goleaban y el clima en el estadio era de algarabía cuando de repente se hizo un silencio sepulcral. El mediocampista Ismaël Koné sufrió una grave lesión en una pierna tras una escalofriante entrada del catarí Madibo y tuvo que abandonar el campo de juego entre evidentes gestos de dolor.



La acción derivó en la expulsión inmediata del futbolista rival y generó una gran preocupación tanto dentro como fuera del estadio.

¿Qué lesión tiene Koné y cuánto tiempo estará de baja?

Las primeras informaciones indican que el mediocampista canadiense habría sufrido una fractura en la pierna, aunque la federación de Canadá todavía no difundió un parte médico oficial detallando el alcance exacto de la lesión. Las imágenes de la jugada provocaron conmoción entre los jugadores de ambos equipos e incluso el propio Madibo abandonó el terreno de juego visiblemente afectado por lo ocurrido.

Por el momento tampoco existe una estimación oficial sobre cuánto tiempo permanecerá de baja. Sin embargo, en casos de fracturas de pierna similares, los períodos de recuperación suelen extenderse durante varios meses y dependen del tipo de fractura, la necesidad de una eventual cirugía y la evolución posterior del futbolista.

Más allá de los plazos, todo indica que Koné no volverá a jugar en el Mundial 2026. La lesión representa un duro golpe para Canadá, que atraviesa un gran momento en el torneo y se encuentra muy cerca de asegurar su clasificación a la fase eliminatoria. Ahora, la principal preocupación pasa por la recuperación del jugador, que recibió el apoyo de compañeros, rivales y aficionados tras uno de los episodios más dramáticos de la Copa del Mundo hasta el momento.

Al borde de la clasificación a 16avos

Con esta victoria, los locales tienen prácticamente asegurado el boleto a los 16avos de final. En la última fecha de la fase de grupos se disputarán la primera posición ante Suiza, que también viene de golear a Bosnia por 4 a 1.



La buena diferencia de gol conseguida tras el triunfo ante los cataríes genera que con un empate Canadá se asegure el liderato y, tal vez, un mejor cruce en la instancia que sigue.