¿Qué lesión tiene Raphinha? Lo que se sabe tras salir lesionado en el Brasil vs Haití del Mundial 2026

Brasil está superando con comodidad a la débil Haití, en su segundo compromiso del grupo C del Mundial 2026. Sin embargo, antes de que finalizase el primer tiempo se encendieron las alrmas entre los aficionados de la Canarinha. Raphinha tuvo que abandonar el terreno de juego tras sentir una molestia física que obligó al cuerpo técnico a reemplazarlo.

🚨⚠️ Raphinha leaves the pitch with an injury, subbed off.



Rayan makes his World Cup debut. 🇧🇷 pic.twitter.com/z5ZSt3YQ2p — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

La salida del atacante encendió las alarmas de inmediato, ya que se trata de una de las principales figuras del equipo dirigido por Carlo Ancelotti. Sin embargo, las primeras sensaciones son positivas. A diferencia de otras lesiones que suelen generar mayor preocupación, Raphinha dejó el campo caminando por sus propios medios y sin necesidad de asistencia médica.

Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

Aunque la selección brasileña todavía no emitió un parte oficial sobre el estado del futbolista, todo apunta a que la molestia no sería de gravedad. De hecho, el hecho de que pudiera retirarse sin aparentes dificultades representa una señal alentadora para un equipo que aspira a llegar lejos en la Copa del Mundo.

La situación será evaluada en las próximas horas por el cuerpo médico de Brasil, que determinará si se trata únicamente de una sobrecarga muscular o de una lesión que requiera más tiempo de recuperación. Por el momento, no existe confirmación de que Raphinha vaya a perderse los próximos compromisos del torneo.

Mientras esperan novedades oficiales, en Brasil reina una cautelosa tranquilidad. La imagen del jugador abandonando el partido por sus propios medios permitió bajar la preocupación inicial y alimentó el optimismo de cara a los próximos encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026.