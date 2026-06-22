¿Qué necesita Argentina para ser primera de grupo tras ganar 2-0 vs Austria?

La selección argentina ha cumplido con las expectativas en el arranque de la Copa del Mundo 2026. El equipo de Lionel Scaloni superó a Argelia por 3 a 0 en su debut con un triplete de Lionel Messi y volvió a imponerse en la segunda jornada, esta vez frente a Austria por 2 a 0, pero con idéntico goleador.

Con ese resultado, el campeón defensor del título llegó a los 6 puntos y acumuló una diferencia de gol de +5, quedando muy bien posicionada de cara a la última fecha.

Con dos victorias en dos presentaciones, la clasificación a los dieciseisavos de final está asegurada y ahora el gran objetivo pasa por confirmar el primer puesto del grupo. El panorama es favorable para los sudamericanos, que dependen de sí mismos para evitar un cruce anticipado con algunos de los candidatos de la competición.

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Lo que necesita Argentina para ser líder del Grupo J

Si Argentina derrota a Jordania en la tercera jornada terminará como líder del grupo sin depender de ningún otro resultado. Incluso un empate le alcanzaría para conservar la primera posición y asegurar el cruce más favorable posible en los dieciseisavos de final.

La única combinación que podría hacer caer a la Albiceleste al segundo puesto sería una victoria de Jordania sobre Argelia en la segunda fecha seguida de un triunfo jordano sobre Argentina en la última jornada. En cualquier otro escenario, el conjunto de Scaloni finalizará en la cima de la clasificación.

Por lo tanto, Argentina tiene muy encaminado el liderato del Grupo J. Mantener esa posición le permitiría evitar un cruce inmediato con España, la gran favorita del Grupo H, y enfrentar en dieciseisavos de final al segundo clasificado de esa zona.

Los posibles rivales de Argentina en los escenarios de ser primera o segunda de grupo

Si termina como líder del Grupo J enfrentaría al segundo lugar del Grupo H, un puesto que podría ocupar el sorpresivo Cabo Verde.

Si finaliza en el segundo lugar enfrentaría al líder del Grupo H, posición que hoy pertenece a España y que los europeos tienen grandes posibilidades de conservar.