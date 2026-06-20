¿Qué necesita Brasil para clasificar como primer lugar de su grupo tras vencer 3-0 a Haití?

La selección de Brasil hizo su presentación en la Copa del Mundo 2026 frente a la selección de Marruecos en el Estadio Nueva York Nueva Jersey y se repartió una unidad con el cuadro africano al empatar 1-1 con anotaciones de Vinícius Júnior e Ismael Saibari.

Mientras tanto, la selección de Escocia hizo lo propio en la Jornada 1 venciendo por la mínima a la selección de Haití en el Estadio Boston.

El 19 de junio, Marruecos venció 1-0 a Escocia y la selección de Brasil goleó 3-0 a Haití, con un doblete de Matheus Cunha y un gol más de Vinícius Junior, quien llegó así a dos anotaciones en dos partidos disputados en la presente copa del mundo. Gracias a este resultado, la verdeamarela se ha colocado momentáneamente como líder del Grupo C, con cuatro puntos. Lo persigue Marruecos, con la misma cantidad de unidades pero una menor diferneica de goles: +1 de Marruecos por +3 de Brasil.

Lo que necesita Brasil para ser líder del Grupo C

A falta de un solo partido para que arranquen los duelos de matar o morir, la selección de Brasil ya tiene prácticamente amarrado su pase a la siguiente ronda. Incluso, estaría en sus manos el acabar como líder del Grupo C.

Si los dirigidos por Carlo Ancelotti vencen a Escocia en la última jornada, y la selección de Marruecos no golea a Haití, Brasil ganaría el grupo, cumpliendo así con las altas expectativas con las que arrancó la competencia, aun y cuando el panorama se oscureció un poco tras el empate a un gol en la primera fecha ante la selección de Haití.

Si la selección de Brasil gana su grupo, sus posibles rivales serían los terceros lugares de los siguientes grupos:

Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026 | Alex Slitz/GettyImages

Grupo E: Ecuador o Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón o Túnez.

Grupo I: Senegal o Irak.

Grupo J: Jordania o Argelia.

Grupo K: Portugal, RD Congo o Uzbekistán.

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