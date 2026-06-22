¿Qué necesita Cabo Verde para calificar a los dieciseisavos de final en el Mundial 2026?

Sin duda alguna, Cabo Verde ha sido una de las sorpresas más grandes del Mundial 2026, ya que, a pesar de estar participando por primera vez en la justa, ha sacado dos resultados que pocos hubieran esperado: le aguantó el empate sin goles a España, una de las favoritas a ser campeona, además sumó una nueva igualada ante una de las potencias del fútbol como Uruguay.

¡¡ESTE ES EL HISTÓRICO CABO VERDE!! 🤯🇨🇻🏆



Antes del Mundial NADIE se imaginaba una hazaña como la que acaba de suceder: NI ESPAÑA NI URUGUAY le pudieron ganar a CABO VERDE, un archipiélago africano de solo ¡500.000! habitantes que afronta su primera Copa del Mundo.



El otro día… pic.twitter.com/vObzZ2urx2 — Pase Filtrado (@pasefiltradope) June 22, 2026

En el primer enfrentamiento ante La Furia Roja, la gran figura del duelo fue el guardameta Vozinha Dias, quien se ha vuelto todo un fenómeno global, incluso llegó a superar los 7 millones de seguidores en Instagram, con varios clubes de Portugal preguntando por sus servicios. A eso hay que sumarle su emotiva historia, pues confesó que creció con sus abuelos, pero ellos ya no están en este mundo, además su mamá no pudo verlo jugar la Copa del Mundo porque tuvo problemas con su visa, sin embargo, sí lo pudo observar para la segunda jornada.



Posteriormente, estaba sorprendiendo a La Garra Charrúa con tanto de Kevin Pina, en lo que fue el primer gol de tiro directo que concedía el cuadro sudamericano en toda la historia del certamen, luego que la barrera se abriera para poner en apuros al guardameta. Y aunque Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio lograron remontar, vino un error de Mathías Olivera, luego que comprometiera al veterano portero Fernando Muslera, quien también falló al querer salir a cortar la pelota, con Hélio Varela, que apenas llevaba tres minutos en el campo de juego, eludiéndolo para mandar a guardar el esférico y cerrar un nuevo punto para su nación.



Con todo lo ocurrido, el Grupo H está muy cerrado a falta de una jornada. España está liderando el sector con cuatro unidades, mientras Uruguay es segunda con dos puntos, los mismos que Cabo Verde, aunque los celestes tienen más tantos anotados en el campeonato. Finalmente, Arabia Saudita está en el fondo con una unidad, pero todavía no está eliminada y buscará frenar justamente a los africanos para poder soñar con la clasificación.

¿Qué necesita Cabo Verde para calificar a los dieciseisavos de final?

🥹🇨🇻 ¡LO LOGRASTE, VOZINHA!



La madre de Vozinha ya está en Estados Unidos para acompañar a su hijo en el momento más importante de su carrera. ❤️



El arquero de 40 años se convirtió en una de las grandes historias de este Mundial tras ser la figura de Cabo Verde ante España. Sin… pic.twitter.com/NqgQT3dI7e — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 20, 2026

Los Tiburones Azules tienen altas posibilidades de superar la Fase de Grupos gracias a que ahora califican ocho de los mejores terceros lugares, teniendo mayor margen para su objetivo. No obstante, lo ideal sería que el cuadro africano supere a Arabia Saudita en la última fecha, un equipo que sufrió una vapuleada 4-0 por parte de España, pero que pudo sacarle un punto a Uruguay en el debut de ambos combinados.



Si hace eso, los caboverdianos arribarían a los cinco puntos, algo que prácticamente aseguraría su estadía en los dieciseisavos de final, sin importar quién gane entre La Roja y La Celeste, pues si la primera vence llegaría a siete puntos, dejando sólo con dos a los charrúas. En el caso contrario, si los bicampeones se alzan con la victoria, harían cinco y dejarían a los españoles con cuatro, uno por debajo de los africanos. Ya si arrojan un empate, todo quedaría con España sumando cinco puntos, los mismos que Cabo Verde, y Uruguay cosecharía tres, quedando en tercero.



Asimismo, si Vozinha, Ryan Mendes y compañía llega a tropezar contra los Halcones Verdes, estarían acariciando quedar fuera de la contienda porque serían superados por los asiáticos, lo peor que podría pasar es que también los sudamericanos le peguen a los europeos, ya que dejaría en el fondo al cuadro dirigido por Pedro Bubista.

Hélio Varela y una foto que quedará para la eternidad | Alex Slitz/GettyImages

Al final, si es que llega a mantenerse en el tercer peldaño, se tendría que esperar para conocer a combinación de resultados de otros grupos para ver si la diferencia de goles o puntos le permite entrar en el ranking de los ocho mejores terceros sitios. Los Criollos necesitan, al menos, ser superior a cuatro de los otros terceros, así que mientras no sea segundo del sector, no dependen de ellos mismos. En caso de avanzar como tercero, hay probabilidades de que México sea su rival.