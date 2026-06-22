Qué necesita cada equipo del Grupo H del Mundial 2026 para clasificar: de allí saldría el rival de Argentina

Se está jugando ya la segunda jornada del Mundial 2026, y la selección de Argentina se mantiene expectante sobre quién podría ser su rival en los 16avos de final, en caso de ganar su grupo y avanzar a la siguiente ronda.

¿Cómo funciona la clasificación para los 16avos?

Tras disputar las tres jornadas de la fase inicial, los dos mejores de cada zona obtendrán de manera automática su pase a los dieciseisavos de final. Sin embargo, no serán los únicos clasificados y a ellos se sumarán los ocho mejores terceros, una novedad que amplía las posibilidades de avanzar para aquellos combinados que no logren terminar entre las dos primeras posiciones de su grupo.

De esta manera, 32 equipos accederán a la ronda eliminatoria: 24 provenientes de los dos primeros lugares y ocho seleccionados entre quienes finalicen terceros.

Hasta el momento, este es el escenario de cada una de las selecciones en el Grupo H, así como las posibilidades de enfrentarse a los campeones del mundo en la siguiente ronda.

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

Grupo H del Mundial 2026: ¿qué necesita cada selección para avanzar?

Actualmente la tabla está así:

España: 4 pts (+4)

Uruguay: 2 pts (0)

Cabo Verde: 2 pts (0)

Arabia Saudita: 1 pt (-4)

La última jornada será:

Uruguay vs España

Cabo Verde vs Arabia Saudita

España (4 puntos)

Clasifica si:

Gana a Uruguay.

Empata con Uruguay.

Incluso perdiendo podría avanzar, dependiendo de lo que haga Cabo Verde.

Para ser primero:

Le basta un empate.

También podría terminar primero aun perdiendo, si Cabo Verde no gana.

Es, con diferencia, el equipo que tiene el panorama más favorable.

Uruguay (2 puntos)

Clasifica si:

Le gana a España.

Empata con España y Cabo Verde no vence a Arabia Saudita.

Incluso podría clasificar perdiendo, si Cabo Verde pierde y Arabia Saudita no le supera en diferencia de goles.

Para ser primero:

Debe derrotar a España.

Uruguay tiene el destino bastante controlado porque enfrenta directamente al líder.

Cabo Verde (2 puntos)

Clasifica si:

Le gana a Arabia Saudita.

Empata y Uruguay pierde contra España.

En algunos escenarios podría clasificar como uno de los mejores terceros.

Para ser primero:

Debe ganarle a Arabia Saudita y esperar que España pierda ante Uruguay.

Después de empatar con España y Uruguay, llega muy vivo a la última fecha.

Arabia Saudita (1 punto)

Clasifica si:

Le gana a Cabo Verde.

Además necesita ayuda del resultado entre España y Uruguay para aspirar a los dos primeros lugares.

Un empate prácticamente la deja fuera de la pelea directa.

¿Quiénes podrían enfrentar a Argentina?

Recordemos que, si Argentina gana el Grupo J, lo cual podría ocurrir incluso en el caso de una hipotética derrota siempre y cuando Cabo Verde no gane, se cruzará con el segundo lugar del Grupo H.

Hoy el segundo puesto es de Uruguay, por lo que el cruce actual sería:

Argentina vs Uruguay, pero todavía hay varios escenarios posibles.

Escenario 1: Argentina vs Uruguay

Ocurriría si:

Uruguay empata con España.

Uruguay pierde pero conserva el segundo puesto.

Uruguay gana a España pero termina segundo por diferencia de goles.

Escenario 2: Argentina vs Cabo Verde

Ocurriría si:

Cabo Verde derrota a Arabia Saudita.

Uruguay pierde ante España.

En ese caso Cabo Verde podría subir al segundo lugar y convertirse en rival de Argentina.

Escenario 3: Argentina vs España

Ocurriría si:

España pierde contra Uruguay.

Cabo Verde gana.

Los criterios de desempate terminan enviando a España al segundo puesto.

Escenario 4: Argentina vs Arabia Saudita

Arabia necesita ganar y beneficiarse de una combinación favorable de resultados y desempates.

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