La selección de Colombia goleó 1-3 a la selección de Uzbekistán en la Jornada 1 de la Copa del Mundo 2026 desde el Estadio Ciudad de México. En su segundo partido, el cuadro cafetalero se impuso por la mínima diferencia ante República Democrática del Congo y llegó a seis puntos.

De esta manera, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se clasificó de manera directa a los dieciseisavos de final de la competencia.

Aunque cabe aclarar que, tras la victoria de Portugal sobre Uzbekistán, por marcador de 5-0, Colombia aún no puede asegurarse el primer lugar, por lo que llegará a la última jornada dependiendo de sí mismo.

A continuación te contamos lo que necesita Colombia para pasar a la siguiente fase en primer lugar de su sector.

Colombia v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Lo que necesita Colombia para ser líder del Grupo K

Tras vencer a Congo, la escuadra colombiana llegó a 6 puntos y cuenta con opciones claras de ser primero, pero no asegura el liderato porque Portugal ya está con 4 puntos, y aún falta el enfrentamiento entre ambos en la última jornada.

En ese escenario, a Colombia le bastaría con no perder contra Portugal en la última fecha para terminar primero del grupo.

Si Colombia termina primero de grupo

Se cruzaría con uno de los mejores terceros de estos grupos:

Grupo D, E, I, J o L.

Con la tabla actual, los terceros provisionales serían:

Paraguay (Grupo D)

Ecuador (Grupo E)

Senegal (Grupo I)

Argelia (Grupo J)

Croacia (Grupo L)

Si Colombia termina segundo de grupo

Si Colombia termina segundo de grupo jugaría contra el segundo del Grupo L.

Ghana

Inglaterra

Croacia