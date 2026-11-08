¿Qué necesita Cruz Azul para acabar como líder tras vencer 2-3 a los Tigres?

El técnico Joel Huiqui ya lo había advertido, el campeón estaba de vuelta y así es, ya que este sábado Cruz Azul acudió al Volcán para imponerse 2-3 a los Tigres de la mano de los argentinos Nico Ibáñez y Carlos Rotondi, así como de Andrés Montaño, pese al descuento del argentino Juan Brunetta y Memo Martínez.



Gracias a esta victoria, La Máquina Celeste llegó a los 30 puntos y se alejó momentáneamente de América y Chivas, quienes tenían sus mismas unidades, poniéndole más picor a la lucha por el superliderato a falta de una jornada para culminar la fase regular.



Y ahora, el último encuentro de los cementeros será, precisamente, contra uno de sus rivales por la cima: el Guadalajara. Los actuales monarcas harán acto de presencia en el Estadio Akron, el próximo domingo 22 de noviembre. Antes de dar arranque con la Liguilla, estos dos nos podrían regalar un juego con sabor a fase final, recordando que los tapatíos aún tienen la espinita clavada tras haber sido eliminados por los celestes en las semifinales del Clausura 2026.

¿Qué necesita Cruz Azul para acabar como líder?

Carlos Rotondi | Jam Media/GettyImages

La respuesta es clara: ganar. Si La Máquina pita en La Fortaleza llegaría a los 35 puntos y ya no podría ser superado por el América, luego de su empate 2-2 ante Pumas en el Clásico Capitalino, al mismo tiempo frenaría las ambiciones del Rebaño Sagrado. Solamente faltaría ver que ocurre con los rojiblancos, que este domingo visita a León en el Bajío. Si los rojiblancos ganaran, estarían igualados con los de La Noria en cuanto a puntos, pero la diferencia de goles sería factor para decidir quién está por encima de quién. El monarca defensor tiene +11, lo mismo que los pupilos del argentino Gabriel Milito, que si ganan sin recibir dianas pasarían a la cima. Si hay empate o derrota en el Nou Camp para los jaliscienses, eso facilitaría todo para Huiqui y compañía.



Si Cruz Azul iguala en la última fecha tendría 33 puntos, sin asegurarle nada, pues si el América vence a Tigres cosecharía también 33 y seguirá como superlíder por su mejor diferencia de goles (+15). La única esperanza sería que los Millonetas dividieran unidades o perdieran, sin embargo, los regios, pese a jugar en casa, aparecen como víctimas porque apenas este sábado no pudieron hacer respetar su inmueble al ser superados por los cementeros. La desventaja para el actual campeón es que tendría que golear a los tapatíos por más de cinco tantos sí o sí, siempre y cuando el Ave no tenga un amplio marcador contra los regios. Ya por último, si La Máquina Celeste pierde en la Perla de Occidente, corre peligro de caer hasta la tercera plaza.