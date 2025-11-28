¿Qué necesita Cruz Azul para clasificar a semifinales tras empatar 0-0 contra Chivas?

Cruz Azul salió del estadio Akron con un empate que deja la serie viva, pero le otorga la ventaja estratégica para el cierre en casa. El 0-0 frente a Chivas no deslumbró a nadie, pero fue un resultado construido con paciencia, disciplina táctica y una lectura clara del contexto. El equipo de Nicolás Larcamón entendió que la ida era un duelo de resistencia, y lo jugó como tal. Orden atrás, inteligencia en los duelos y la serenidad necesaria para enfriar los intentos rojiblancos.

A diferencia del Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito y obligado a ganar sí o sí, el panorama cementero es mucho más favorable.

Termina el partido con empate.



El domingo, en el Olímpico Universitario, a buscar el pase a semifinales.



¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar a semifinales?

No perder. Así de sencillo, y, al mismo tiempo, así de retador. Tanto el triunfo como el empate le garantizan el boleto a semifinales, gracias a su mejor posición en la tabla durante la fase regular. Sin gol de visitante como criterio, la Máquina tiene en sus manos un margen que puede administrar, pero no desperdiciar.

El duelo de ida mostró a un Cruz Azul cómodo en la incomodidad: firme sin la pelota, compacto en mediocampo y muy claro en la forma de cortar los circuitos ofensivos tapatíos. No se desesperó cuando Chivas adelantó líneas ni cedió ante la presión atmosférica del Akron. Al contrario, el equipo capitalino aprovechó cada pausa del juego para asentarse mejor y desgastar emocionalmente a su rival.

En la capital del país, la historia cambiará de protagonista. Cruz Azul tendrá el ambiente a favor, el respaldo de su afición y la posibilidad de manejar los ritmos con mayor soltura. Puede apostar por un partido táctico, por transiciones rápidas o incluso por un planteamiento más conservador si el juego lo exige. Lo que no puede permitirse es caer en excesos de confianza.

La Máquina llega fortalecida, con la certeza de que el plan en Guadalajara funcionó. El boleto está ahí, a 90 minutos de distancia, y depende únicamente de que el equipo mantenga la solidez que lo trajo hasta este punto. Empatar o ganar. Nada más. Nada menos.