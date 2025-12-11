¿Qué necesita el Barcelona para clasificar directamente a los octavos de final de la Champions League?

El FC Barcelona le ganó 2-1 al Eintracht Frankfurt en la 6ª jornada de la UEFA Champions League y sueña con clasificarse de forma directa a los octavos de final. De esta manera evitaría los playoff, zona en la que hoy se encuentra.

A falta de dos jornadas para el final de la fase inicial de la competición europea, los escenarios de clasificación o eliminación para los equipos son prácticamente infinitos. Y el Barcelona ya no tiene margen de error.

Los culés tienen actualmente 10 puntos y se ubican en la posición 15. Lo cierto es que están a solo dos unidades del 8vo y último clasificado de forma directa, el Atlético de Madrid. Cierto es también que entre los dos equipos españoles hay otros seis equipos que luchan por estar entre los ocho mejores.

FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Las cuentas del Barcelona para clasificarse a los octavos de final

Según las aproximaciones realizadas, para alcanzar las ocho primeras posiciones de la clasificación una vez finalizada la fase liga será necesario sumar un mínimo de 16 puntos. Este es el mismo corte que se produjo en la edición anterior, con el Aston Villa como último equipo en conseguir el billete directo a octavos.

De aquí al final de la fase liga, el Barça podría sumar un máximo de 6 puntos, lo que dejaría en 16 su contador particular. De este modo, y a pesar de que todo puede cambiar en función de las innumerables combinaciones, los azulgranas dependerían de sí mismos para acceder a octavos de forma directa.

Esta aproximación cuenta con un último condicionante, la diferencia de goles. En el caso particular del Barça, esta tendría que mejorar considerablemente, ya que ahora mismo la tiene perdida con Sporting de Portugal (+4), Manchester City (+5), Chelsea (+5) y Borussia Dortmund (+6).

