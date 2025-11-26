¿Qué necesita el Barcelona para clasificarse entre los ocho primeros de la Champions League?

A falta de tres jornadas para el final de la fase inicial de la Champions League, los escenarios de clasificación o eliminación para los equipos son prácticamente infinitos. Y el Barcelona se ha quedado sin margen de error.

El 0-3 en Stamford Bridge ante el Chelsea caló hondo en el equipo de Flick, que ocupa el puesto 15 y ahora necesita ganar sus tres partidos restantes para mantener opciones de clasificar directo a octavos.

Es que el Barcelona complicó seriamente su camino hacia el pase directo a octavos de final de la Champions League tras encajar su segunda derrota en la fase liga. Los azulgranas suman solo 7 puntos de 15 posibles y una caída evidente en la tabla: del puesto 11 al 15 de manera provisional, debido a haber conseguido solo un punto de los últimos nueve en disputa. Ante este panorama, parece difícil imaginar al Barça entre los 8 mejores, sino más bien en zona playoff (del 9° al 24°).

Los de Hansi Flick no tienen margen de error. Pese al bajón clasificatorio, si gana los tres partidos que le quedan, alcanzará las 16 unidades (con esos puntos, la temporada pasada se hubiera clasificado hasta entre los 8) y soñar con clasificar directo a octavos.

Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Justin Setterfield/GettyImages

El fixture que le queda es ante el Eintracht Frankfurt y luego, ya en el 2026 venidero, el Slavia Praga y el Copenhague, rivales que hoy ocupan posiciones bajas (ninguno se está clasificando en el top 24).

Ojo, las probabilidades de una eliminación para el Barcelona (fuera del Top-24) son muy escasas. Para alcanzar los once puntos (puntaje de playoff en la temporada anterior), les sirve con sumar cuatro más en tres partidos. No obstante, para ahorrarse el playoff, los blaugranas tendrán que ganar todo lo que les queda para olvidar esta mala racha y además, esperar que los otros resultados sean benévolos para soñar con los octavos de final.

