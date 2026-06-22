¿Qué necesita España para clasificar en el primer lugar del Grupo H tras el empate de Uruguay con Cabo Verde?

España llegó al Mundial 2026 como el gran candidato a quedarse con con el Grupo H, pero su estreno sembró ciertas dudas y abrió el juego. La Roja dominó gran parte de su encuentro ante Cabo Verde, pero no logró encontrar espacios para romper el cerrojo defensivo de su rival y terminó igualando 0 a 0 en uno de los resultados más sorpresivos de la primera jornada.

La reacción no se hizo esperar. El equipo de Luis de la Fuente mostró una versión mucho más contundente en su segundo compromiso y derrotó por 4 a 0 a Arabia Saudita para acomodarse en la cima de la zona. Lamine Yamal abrió el marcador, Mikel Oyarzabal firmó un doblete y Al Tambakti completó la goleada con un tanto en propia puerta. Un resultado clave de cara a la definición de la zona y que le permitió al equipo recuperar buenas sensaciones.

Con una fecha todavía por disputarse, los españoles dependen de sí mismos para quedarse con el primer puesto del grupo. Sin embargo, el duelo frente a Uruguay será decisivo para definir no solo la posición final en la tabla, sino también el camino que deberán recorrer en la fase eliminatoria.

Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

¿Qué necesita España para clasificar en el primer lugar de su grupo tras vencer a Arabia Saudita?

A falta de una jornada para el cierre del Grupo H, España ocupa el primer puesto con 4 puntos y una diferencia de gol de +4. Detrás aparecen Uruguay y Cabo Verde, ambos con 2 unidades y diferencia de gol neutra, aunque los sudamericanos tienen ventaja por haber marcado más goles. Arabia Saudita cierra la clasificación con apenas 1 punto y una diferencia de -4.

El escenario más sencillo para La Roja es la victoria. Si España derrota a Uruguay en la tercera fecha, se asegurará automáticamente el primer lugar del grupo sin depender de ningún otro resultado. De esa manera avanzará a los dieciseisavos de final como líder de la zona y se enfrentará al segundo clasificado del Grupo J (el de Argentina) en un duelo programado para el 2 de julio en Los Ángeles.

Un empate también le garantizaría la clasificación a la siguiente ronda. En ese caso conservaría el liderato salvo que Cabo Verde goleara a Arabia Saudita por una diferencia superior a cuatro tantos. Solo una victoria muy amplia de los africanos podría desplazar a España del primer puesto. Si terminara segunda, jugaría el 3 de julio en Miami frente al ganador del Grupo J, una posición que podría ocupar Argentina.

La única situación que complicaría seriamente a España sería una derrota ante Uruguay. En ese escenario perdería automáticamente el liderazgo del grupo y quedaría expuesta a caer hasta la tercera posición. Para que eso ocurra, Cabo Verde tendría que vencer a Arabia Saudita. Si empate o pierde, España conservaría el segundo lugar.

En caso que los africanos sumaran de a tres, la pelea por el primer puesto quedaría entre Uruguay y Cabo Verde, mientras que España accedería a 16vos como uno de los mejores terceros, lo que la obligaría a cruzarse con uno de los líderes de grupo de la siguiente fase (rival a determinar).