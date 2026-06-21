¿Qué necesita España para ser primera de grupo tras vencer 4-0 a Arabia Saudita?

La selección de España sorprendió en su debut en la Copa del Mundo 2026, pero no para bien al empatar a cero goles con la humilde nación de Cabo Verde.

Mientras que, la selección de Uruguay hizo lo propio igualando 1-1 ante la selección de Arabia Saudita.

En la Jornada 2 la selección de España se repuso con un 4-0 frente a la selección de Arabia Saudita, por lo que depende de sí misma para acabar como primer lugar del Grupo H: le basta con no perder ante Uruguay en la última jornada. Con un empate o una victoria, España asegura el liderato del grupo.

Con el resultado favorable ante los saudíes, España se puso con 4 puntos y +4 de diferencia de goles. Uruguay, Cabo Verde y Arabia quedaban por detrás con un punto (falta que Uruguay y Cabo Verde disputen la Jornada 2), así que el partido contra Uruguay pasa a ser el decisivo por el liderato.

A reserva de lo que suceda entre la selección de Uruguay y la selección de Cabo Verde esta tarde en el Estadio Miami.

Lo que necesita España para ser líder del Grupo H

Los escenarios de España en su grupo | Justin Setterfield/GettyImages

Si le gana a Uruguay termina como primero de grupo.

Si empata con Uruguay también termina primero. Solo dejaría de ser primero si pierde ante Uruguay.

Por lo tanto, quedando en la cima potencialmente evitarían a la selección de Argentina que es la favorita para ser líder del Grupo J y se medirían en dieciseisavos de final al combinado de Austria.

Los posibles rivales de España en los escenarios de ser primero o segundo de grupo

Entre Argentina y Austria saldría su rival | Richard Heathcote/GettyImages

Si es líder del Grupo H enfrentaría al segundo lugar del Grupo J (posiblemente Austria).

Si es segundo lugar del Grupo H enfrentaría al líder del Grupo J (posiblemente Argentina).