¿Qué necesita Estados Unidos para clasificar primer lugar de su grupo tras la victoria 2-0 vs Australia?

La selección de Estados Unidos ha afrontado sus primeros dos compromisos de la Fase de Grupos al chocar frente a Paraguay y Australia. El primer cotejo sorprendieron con su gran actuación al vapulear a los garaníes por 4-1 y ahora, se toparon con los australianos que también ganaron en la Jornada 1 por 2-0 ante Turquía; derrotándolos 2-0 y asegurando su clasificación a la siguiente ronda.

Con estos resultados, el coanfitrión americano busca apoderarse de la cima del Grupo D, pero para asegurarse cualquier lugar debe esperar al resultado entre Turquía y Paraguay, así como la definición del partido tres de todos los países del grupo.

Mientras tanto, luego de que todas las selecciones han disputado dos juegos cada una (Turquía vs Paraguay cierran la actividad de este viernes 19 de junio), el escenario del Grupo D es el siguiente:

Lo que necesita Estados Unidos para adueñarse de la cima del Grupo D

A pesar la victoria contundente de las Barras y las Estrellas, aún no puede confirmar su primer lugar en el grupo. Los seis puntos lo clasifican a la siguiente fase, pero todo depende de su rival, Turquía.

Si los turcos ganan ante Paraguay, en el siguiente duelo se jugarán la primera posición. Esto gracias al criterio de desempate que son enfrentamientos directos. Es decir, quien gane el encuentro, clasifica primero.

Ahora, en caso de empatar, el siguiente criterio será la diferencia de goles y ahí los dirigidos por Mauricio Pochettino tienen ventaja gracias a su resultado ante Paraguay.