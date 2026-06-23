¿Qué necesita Francia para ser primera de grupo tras ganar 3-0 vs Irak?

Francia dio una actuación más que sólida en su segunda prueba en el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Didier Deschamps venció por marcador de 3-0 a Irak, con doblete de Kylian Mbappé y gol de Ousmane Dembélé. Con este resultado, Les Bleus se consolidan como primer lugar del Grupo I con seis unidades.

Aunque los galos ya clasificaron a la siguiente fase del certamen, todavía necesitan jugar contra Noruega para definir al líder.

A continuación te contamos los escenarios que se tienen que cumplir para que el equipo francés avance a dieciseisavos de final como primer lugar de su sector.

FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQ | ROBERTO SCHMIDT/GettyImages

Lo que necesita Francia para ser líder del Grupo I

Francia avanzará como primer lugar de su grupo si empata o vence a Noruega en el último duelo de la fase de grupos, duelo que está programado para jugarse el 26 de junio. En estos escenarios, Les Bleus dependen de sí mismos: en caso de ganar llegarían a nueve puntos y asegurarían la cima, mientras que si empatan, cuentan con mejor diferencia de goles.

En caso de caer ante la escuadra liderada por Erling Haaland, Francia se quedaría con seis puntos. Después de la victoria de Noruega contra Senegal, los franceses avanzarían en segundo lugar de su sector.

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Los posibles rivales de Francia en los escenarios de ser primera o segunda de grupo

Si Francia califica como primer lugar de su grupo, se enfrentará a uno de los mejores terceros lugares del certamen. En este momento, algunos de los escenarios probables son Escocia, Paraguay o Ecuador.

En caso de avanzar a la siguiente ronda como segundo lugar del sector I, Les Bleus podrían medirse ante el segundo lugar del Grupo E. El rival podría ser Costa de Marfil, Ecuador o incluso Alemania, aunque esta posibilidad es bastante remota.

El liderato del grupo se definirá el próximo viernes 26 de enero en el Estadio Boston.