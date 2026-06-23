¿Qué necesita Inglaterra para clasificar en el primer lugar del Grupo L tras el empate ante Ghana?

Inglaterra jugó contra Ghana en la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026. El conjunto de los Tres Leones no pudo con las Estrellas Negras a pesar de la gran diferencia de plantillas. El cuadro europeo generó 17 remates, pero solamente uno con dirección a portería. Los africanos renunciaron al balón y optaron por una postura defensiva para mantenerse con posibilidades de clasificar a la siguiente ronda del certamen.

Con este resultado, Inglaterra se mantiene en el primer lugar del sector con cuatro puntos, producto de su victoria ante Croacia y el empate ante Ghana. El cuadro británico tiene cuatro goles a favor y dos en contra, por lo que presume una diferencia de gol de +2.

Por su parte, Ghana está en el segundo lugar del grupo, también con cuatro puntos. Los africanos derrotaron a Panamá, de último minuto, en su debut en este mundial e igualaron sin goles ante Inglaterra.

A continuación te contamos qué necesita el equipo dirigido por Thomas Tuchel para pasar a los dieciseisavos de final como primer lugar de su grupo.

FBL-WC-2026-MATCH45-ENG-GHA | FRANCK FIFE/GettyImages

¿Qué necesita Inglaterra para clasificar en el primer lugar de su grupo tras empatar ante Ghana?

A falta de una fecha para que termine la actividad del Grupo L, Inglaterra tiene todo servido para pasar en primer lugar a la siguiente ronda del certamen.

En caso de que venza a Panamá en su último duelo de la fase de grupos, el equipo de los Tres Leones llegará a siete puntos.

FIFA World Cup 2026England v Ghana | ANP/GettyImages

En este escenario, para quedarse con el liderato, Inglaterra necesita que Ghana pierda o empate con Croacia, o que, en caso de que las Estrellas Negras también derroten a los croatas, no tengan una mejor diferencia de goles que ellos.

En caso de que Croacia venza a Panamá, en su partido pendiente de la segunda fecha, y a Ghana en el último duelo de la fase de grupos, Inglaterra se quedaría con el primer puesto, tras vencer a los Vatreni en la primera jornada.