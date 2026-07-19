¿Qué necesita Lionel Messi para ganar la Bota de Oro del Mundial 2026?

A pesar de los innumerables premios individuales que Lionel Messi ha cosechado a lo largo de su dilatada carrera, la Bota de Oro del Mundial, otorgada al máximo goleador del torneo, aún se le resiste. Parecía que el Mundial de 2026 sería el definitivo, pero ahora Messi se enfrenta a una ardua tarea para conseguir el galardón.

Messi ha estado sencillamente extraordinario durante el Mundial de 2026. A sus 39 años, en su sexto Mundial (un récord), es la principal razón por la que Argentina alcanzó dos finales consecutivas, contribuyendo con ocho goles y cuatro asistencias hasta el momento, cifras que ya representan los mejores registros de su carrera en un solo Mundial.

Desde su triplete en el partido inaugural contra Argelia hasta las dos asistencias en la semifinal contra Inglaterra, Messi ha sido imparable.

Al comenzar los dos últimos partidos del torneo, Messi lideraba una lucha por la Bota de Oro repleta de estrellas. Desafortunadamente para él, la locura que fue la final por el tercer puesto entre Inglaterra y Francia redujo sus posibilidades de ganar finalmente.

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

Messi necesita un milagro para robar la Bota de Oro del Mundial 2026.

Messi y Kylian Mbappé estaban empatados con ocho goles cada uno en lo más alto de la tabla de goleadores tras 102 de los 104 partidos del Mundial, con el argentino superando al francés por haber dado una asistencia más, el primer criterio de desempate.

En una emocionante final por el tercer puesto en la que Inglaterra derrotó a Francia por 6-4, Mbappé mejoró sus estadísticas al marcar dos goles y dar una asistencia, lo que no solo le permitió aventajar por dos goles a su rival en la lucha por la Bota de Oro con 10 tantos, sino también superar a Messi como el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 22 goles.

Ahora, Messi necesita marcar un hat-trick contra España en la final del Mundial para llegar a los 11 goles y ganar la Bota de Oro. Replicar la actuación de Mbappé con un doblete y una asistencia también sería suficiente, ya que ambos terminarían empatados a goles, pero Messi tendría una asistencia más.

Si Messi anota dos goles pero no da ninguna asistencia, ambos terminarían empatados con 10 goles y 4 asistencias. En ese caso, Mbappé casi con seguridad ganaría la Bota de Oro, ya que probablemente cumpliría con el segundo criterio de desempate: ser el jugador con menos minutos disputados en el torneo.

Lionel Messi of Argentina celebrates the victory at the end | Nicolò Campo/GettyImages

Mbappé finalizó su participación en el Mundial de 2026 con 769 minutos jugados, según las estadísticas de la FIFA. Messi, que ha participado en dos partidos que se fueron a la prórroga, llega a la final con 712 minutos. Si Messi juega el partido completo por el título, superará el total de minutos de Mbappé.

Puede que un doblete de Messi no sea suficiente para ganar la Bota de Oro e impedir que Mbappé se convierta en el primero en ganar el premio varias veces (superó a Messi por un gol en Qatar 2022); sin embargo, sería suficiente para superar a Mbappé como máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 23 goles, asegurándose así de mantener ese récord durante al menos cuatro años.

Además, parece casi seguro que Messi ganará su tercer Balón de Oro de la Copa del Mundo , galardón que lo reconoce como el mejor jugador del torneo.