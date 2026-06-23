¿Qué necesita Portugal para ser primera de grupo tras golear 5-0 a Uzbekistán?

La selección de Portugal tuvo un desastroso debut en la Copa del Mundo 2026 al empatar a una anotación ante la República del Congo.

Por su cuenta, la selección de Colombia arrolló a la selección de Uzbekistán 4-1 en el Estadio Ciudad de México.

Para la Jornada 2 el combinado luso tenía la misión de obtener un resultado favorable frente al cuadro uzbeko y lo consiguió al vapulearlos 5-0 con doblete de Cristiano Ronaldo, un tanto mas de Nunu Mendes y autogol Nematov, por lo que ahora necesita de un triunfo ante Colombia para que ser líder del Grupo K quede en sus manos sin esperar resultados ajenos.

Sin embargo, todavía queda pendiente el resultado entre la selección de Colombia y la selección de República del Congo esta noche en el Estadio Guadalajara. Aquí se definirá quién se queda con la primera plaza.

Lo que necesita Portugal para ser líder del Grupo K

Los posibles rivales de Portugal en caso de ser primero o segundo de grupo

Si Portugal termina primero de grupo se cruzaría con uno de los mejores terceros de estos grupos:

Grupo D, E, I, J o L.

Es decir que, sus posibles rivales serían el tercero de alguno de esos grupos. Con la tabla actual, los terceros provisionales serían:

Paraguay (Grupo D)

Ecuador (Grupo E)

Senegal (Grupo I)

Argelia (Grupo J)

Panamá o Croacia (Grupo L, aún por definirse)

Si Portugal termina segundo de grupo entonces el cruce es mucho más claro: jugaría contra el segundo del Grupo L. Los candidatos de ese grupo son:

Ghana

Inglaterra

Panamá

Croacia

En conclusión:

Portugal primero del Grupo K su rival sería el tercero de D / E / I / J / L.

Portugal segundo del Grupo K su rival sería el segundo del Grupo L.