¿Qué necesita Rayados para avanzar a la final tras vencer 1-0 al Toluca?

La noche del miércoles 3 de diciembre, el estadio BBVA volvió a encenderse como solo sabe hacerlo en las noches decisivas. Monterrey recibió a los Diablos Rojos del Toluca para disputar la semifinal de ida del Apertura 2025, un partido cargado de tensión, expectativa y la posibilidad latente de que el futbol regiomontano escriba un capítulo inolvidable. Desde muy temprano, la gente de Rayados entendió que esta no sería una noche común: el pase a la final estaba al alcance, pero también lo estaba el desastre.

El encuentro tomó rumbo gracias a un solo hombre: Germán Berterame. El delantero argentino, experto en aparecer cuando el aire pesa más que el balón, marcó el gol decisivo en la primera mitad. Un toque certero, un movimiento fino y el 1-0 se clavó en el marcador como una sentencia. Ese tanto no solo adelantó a Monterrey; también modificó por completo el pulso del partido. Toluca tuvo que adelantar líneas, arriesgar, intentar descomponer a una defensa que lució firme, sobria y concentrada.

A partir del gol, Rayados manejó las emociones con cautela. Toluca insistió, buscó vértigo, cambió ritmo, pero nunca encontró el resquicio para hacer daño real. Mientras tanto, la Sultana del Norte vivía una combinación de ilusión y nerviosismo. Porque si la serie terminaba así, todo apuntaba a un escenario tan deseado como temido: una final regia que se definiría en el mismísimo Volcán Universitario.

¿Qué necesita Rayados para avanzar a la final?

La respuesta es directa, sin trucos ni ecuaciones largas. Monterrey solo necesita no perder. Con el 1-0 obtenido en casa, la Pandilla puede empatar por cualquier marcador y aun así avanzar, una posición ventajosa que coloca toda la presión sobre los Diablos Rojos. Toluca, sí o sí, debe ganar para cambiar la historia.

Monterrey tiene la mesa puesta. La ciudad está atenta. El futbol regio, otra vez, se encuentra frente a una noche que puede convertirse en memoria colectiva. Solo faltan 90 minutos para que la historia termine de escribirse. Y en este rincón del país, 90 minutos son más que tiempo. Son destino.