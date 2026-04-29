¿Qué necesita Tigres para pasar a la final de la Concachampions tras el resultado de ida vs Nashville?

Tigres se encuentra vivo en el Clausura 2026 de la Liga MX y la Copa de Campeones de la Concacaf. En la liguilla, el cuadro de la UANL se medirá ante Chivas de Guadalajara en los cuartos de final, mientras que en la Concachampions, la escuadra dirigida por Guido Pizarro compite contra el Nashville SC en busca de alcanzar la gran final.

Este martes 28 de abril, los felinos se impusieron por la mínima diferencia al Nashville en su visita al Geodis Park. El representante de la Liga MX se impuso al cuadro de la MLS con un gol del argentino Ángel Correa al minuto 33.

De esta manera, Tigres dio un paso muy importante para llegar a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En la edición de este año, el gol de visitante es válido como criterio de desempate en la ronda de semifinales. De esta manera, si Tigres y Nashville quedan empatados en el marcador global después de los 180 minutos de la serie, el ganador será definido con base en sus goles en el estadio rival.

Nashville SC v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026 | Johnnie Izquierdo/GettyImages

El resultado que necesita Tigres para llegar a la final de la Concachampions

Tras obtener el triunfo en Nashville, el equipo de Guido Pizarro tiene ventaja para el duelo de vuelta en su casa. Los de la UANL clasificarían a la final de la Concachampions en caso de ganar o empatar por cualquier marcador.

Nashville SC v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026 | Johnnie Izquierdo/GettyImages

En caso de perder por la mínima diferencia, el gol de visitante no sería el criterio de desempate y la semifinal se llevaría a la instancia de tiempos extra, y en caso de que persistiera la igualada, se definiría en penaltis.

Si pierde por más de un gol, el equipo mexicano será eliminado del certamen.

La semifinal de vuelta entre Tigres y Nashville SC está programada para jugarse el martes 5 de mayo en Estadio Universitario.