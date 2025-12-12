¿Qué necesita Tigres para salir campeón tras vencer 1-0 al Toluca en la final de ida?

La noche del jueves 11 de diciembre, la cancha del Volcán fue escenario de un duelo cerrado y calculado entre Tigres y Toluca. Ambos equipos disputaron el partido de ida con una cautela evidente, conscientes de que todavía quedaban 90 minutos por jugar y que cualquier error podía pesar en la definición del campeonato. Fue un encuentro donde la estrategia dominó sobre el riesgo, y donde cada movimiento se midió con precisión quirúrgica.

En la primera mitad, la figura indiscutible fue el guardameta Hugo González. El portero del Toluca firmó atajadas clave y mantuvo a su equipo en la pelea, a pesar de arrastrar antecedentes complejos ante Tigres. No hay que olvidar que González estuvo en la portería de Rayados durante la final regia de 2017, una serie que terminó con título felino y que dejó al arquero marcado, también bajo la dirección técnica de Antonio, el “Turco” Mohamed.

Sin embargo, en la segunda mitad los viejos fantasmas regresaron. Apenas iniciando el complemento, al minuto 46, González protagonizó una mala salida que dejó la pelota servida para Diego Lainez. El extremo no dudó y asistió de inmediato a Ángel Correa, quien definió con categoría para poner el 1-0 en favor de Tigres, desatando el júbilo en el Volcán.

🚨🤯 ERROR DE HUGO GONZALEZ Y ANGEL CORREA ABRE EL MARCADOR PARA SU PRIMER GOL EN FINALES DE LIGA MX! 🇦🇷🐯



pic.twitter.com/fFhxVdY60Z — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) December 12, 2025

Sobre el final del encuentro, Tigres estuvo cerca de ampliar la ventaja en una jugada clara que Correa no logró concretar, mandando su disparo por un costado. Toluca, además, cerró el partido con 10 hombres tras la expulsión de Robert Morales en tiempo agregado por una dura entrada sobre Joaquim Pereira.

¿Qué necesita Tigres para ser campeón tras el 1-0 en la ida?

En la final del futbol mexicano, la posición en la tabla no cuenta como criterio de desempate. Por lo tanto, Tigres necesita únicamente no perder en el estadio Nemesio Díez para asegurar su novena estrella y cerrar una serie que, pese al marcador, sigue abierta y llena de tensión.

