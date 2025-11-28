Se han jugado ya los primeros 90 minutos de los cuartos de final entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y la Máquina Celeste de la Cruz Azul. El encuentro de ida se llevó a cabo en la cancha del estadio Akron, un escenario donde el Rebaño Sagrado estaba obligado a imponer condiciones. La lógica dictaba que, ante su gente, lo ideal era sacar una ventaja —aunque fuera mínima—, para ir a la Ciudad de México con algo qué proteger. Sin embargo, Cruz Azul entendió el desafío y ejecutó un plan defensivo preciso, ordenado y sin sobresaltos. El resultado fue un empate a cero goles que dejó la eliminatoria completamente abierta.

Chivas v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El ritmo del duelo reflejó la tensión propia de una liguilla. Chivas buscó profundidad, se animó por las bandas y trató de acelerar en los momentos clave, pero la Máquina Celeste respondió con una estructura compacta y una lectura inteligente de los tiempos. Los visitantes nunca perdieron la calma, incluso cuando el rival adelantó líneas, y consiguieron neutralizar los intentos rojiblancos sin necesidad de replegarse por completo. Para el público tapatío, quedó la sensación de que el equipo pudo haber hecho más; para los cementeros, la certeza de que el plan funcionó.

¿Qué necesitan las Chivas para clasificar tras empatar 0-0 frente al Cruz Azul?

La respuesta es simple y contundente: ganar. Si los dirigidos por Gabriel Milito desean avanzar a las semifinales y pelear por convertirse en el primer sexto lugar campeón en la historia del fútbol mexicano, deberán imponerse en el duelo de vuelta por cualquier marcador.

No hay espacio para el empate ni margen para la especulación. Un empate los elimina, una derrota también. El gol de visitante ya no existe como criterio de desempate en la Liga MX, por lo que la única vía rojiblanca rumbo a la siguiente fase es la victoria pura y directa.

Para el duelo del próximo domingo, en la capital del país, Cruz Azul llega fortalecido por haber cumplido su misión en Guadalajara y con la confianza de cerrar en casa. Chivas, por su parte, tendrá que mostrar personalidad, claridad y un nivel superior al exhibido en la ida. La eliminatoria sigue viva, pero el margen ya no. El Rebaño está obligado a ganar; cualquier otra cosa significará despedirse del torneo.