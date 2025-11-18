¿Qué necesitan los equipos de Concacaf para clasificar al Mundial 2026?

Las Eliminatorias de la Concacaf para la Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá están por finalizar. Los tres organizadores, que forman parte de esta Confederación, ya están clasificados, pero la Concacaf podrá tener hasta cuatro plazas más en la gran cita.

El primer Mundial con 48 participantes le podría permitir a Concacaf tener cuatro representantes más que sumarían siete, más del doble de los que tuvo en el Mundial pasado. Además de los anfitriones, tendrá tres cupos directos (los mejores de cada grupo) y uno en el repechaje intercontinental (los dos mejores segundos disputarán el repechaje).

Los grupos de las Eliminatorias de Concacaf

Grupo A Grupo B Grupo C Panamá Jamaica Costa Rica El Salvador Curazao Honduras Guatemala Trinidad y Tobago Haití Surinam Bermudas Nicaragua

El panorama de cada grupo de las Eliminatorias CONCACAF a una fecha del final

GRUPO A

Surinam depende de sí mismo para clasificar al Mundial por primera vez en su historia. El conjunto del país sudamericano visitará al eliminado Guatemala y una victoria obligaría a Panamá a ganarle al también eliminado El Salvador por goleada.

Hoy, tiene dos goles más de diferencia a su favor, por lo que a igualdad de puntos (ambos tienen 9) clasificaría Surinam.

GRUPO B

Curazao está a un paso de su debut mundialista. El conjunto dirigido por Dick Advocaat sacará pasaje si le gana o empata con Jamaica en la última jornada este martes. Si pierde, quedará en el segundo lugar.

GRUPO C

La zona más pareja, con tres equipos todavía con posibilidades. Honduras (8 puntos) lidera con dos goles de diferencia a su favor sobre Haití (también 8 puntos). Costa Rica (6) también da pelea.

Los hondureños clasificarán si le ganan a los ticos y Haití, que juega ante el ya eliminado Nicaragua, triunfa por menos de tres goles.

