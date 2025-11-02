¿Qué opciones tiene Flick para reemplazar a Pedri ante el Elche?

El talentoso mediocampista vio la tarjeta roja en el Santiago Bernabéu y, para colmo, sufrió una inesperada lesión que lo marginará de las canchas durante un tiempo. En ese marco, Hansi Flick empieza a pensar variantes para reemplazarlo.

Se espera que el futbolista formado en Las Palmas se pierda todo el mes de noviembre, en el que el FC Barcelona tendrá partidos muy importantes como los duelos frente al Club Brugge y el Chelsea por la UEFA Champions League, además de presentaciones por LaLiga.

La primera opción para el FC Barcelona, seguramente la más viable y la que veamos de manera regular, será la de incluir en el once titular a Marc Casadó, que está mostrando un buen nivel y solvencia en los minutos que le otorga el entrenador alemán.

Otros que podrían sumar minutos en ese puesto serían Fermín López, más retrasado en el campo respecto a lo que suele jugar, o incluso Marc Bernal, aunque este será llevado de a poco por el cuerpo técnico ya que viene de perderse un año completo por una dura lesión en una de sus rodillas. Dani Olmo, un tanto sacado de contexto, también podría sumarse a la línea del mediocampo.

Flick sobre la lesión de Pedri: "Nos sorprendió"

El entrenador alemán se refirió a la lesión del mediocampista en la rueda de prensa previa al partido frente al Elche: "Nos sorprendió la lesión. Después de jugar contra el Madrid solo notaba fatiga. Luego se descubrió la lesión. Tenemos que asumirlo. Nos falta uno de nuestros principales jugadores. Nos da estabilidad y mucha posesión. Tenemos que apañarnos".

"Me gusta como juega el Elche. Juegan bien al fútbol y en equipo. Será importante presionarles como queremos. He estado contento los últimos días porque me ha gustado lo que he visto. Recuperamos a Olmo y a Lewandowski, pero perdemos a Pedri", explico el aleman en el predio del FCB.