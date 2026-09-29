¿Qué opciones tiene Javier Aguirre de fichar a Erik Lira para el Valencia?

El verano fue complejo para Erik Lira. Luego de firmar una Copa del Mundo muy destacada a nivel individual, se esperaba que el contención lograra dar el salto de calidad rumbo a Europa. Si bien es cierto que su traspaso al Mónaco estuvo a nada de firmarse, sobre la marcha el mismo se derrumbó el día final del mercado.

Sin embargo, la meta del contención sigue siendo la de ir al mejor fútbol del planeta y buscará su revancha en el invierno. Mónaco sigue siendo el destino primario, aunque, en el camino aparece otra institución con la mira en el fútbol de Lira, se trata del Valencia, club que desde ya está en las manos de Javier Aguirre.

🚨¡AGUIRRE ABRE LA PUERTA A ERIK LIRA EN VALENCIA! 😱🇲🇽 Primero revisará la plantilla antes de pedir refuerzos. https://t.co/vQGc8X5gta pic.twitter.com/zc7Dc4n57P — Claro Sports (@ClaroSports) September 28, 2026

Durante su primer rueda de prensa, Javier fue cuestionado sobre un posible fichaje de Lira para apuntalar su versión del Valencia. Aguirre externó su gusto personal por el perfil futbolístico de Erik, pero, aseguró que no es el momento de abrir la puerta a la llegada del contención de manera tan radical.

Erik es amigo, un jugador sensacional como muchísimos jugadores mexicanos que hay por ahí que podrían jugar en Europa tranquilamente, pero en este momento no puedo contestar concretamente. Javier Aguirre

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

Acto seguido, Javier afirmó que su meta inmediata es la de aprender a ganar con lo que tiene en este momento dentro de la plantilla. Una vez que el tiempo transcurra y el invierno llegue, Aguirre definirá si requiere o no de fichajes y es ahí en donde la puerta ahora sí podría abrirse para el arribo de Erik.

Lira por su parte ya está centrado una vez más al cien por ciento con Cruz Azul. El jugador su entorno saben que las ofertas llegarán una vez más en el mercado de invierno, sin embargo, por ahora Erik buscará replicar el título de Liga MX con el cuadro de la capital del país.

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