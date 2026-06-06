¿Qué opciones tiene Lionel Scaloni para reemplazar a Balerdi?
La selección argentina recibió una pésima noticia este sábado por la mañana: se confirmó que Leo Balerdi sufrió un desgarro en la práctica del viernes en Texas y se perderá el Mundial 2026.
Ahora, Lionel Scaloni debe seleccionar a un futbolista de la lista preliminar de 55 jugadores para reemplazarlo dentro de la convocatoria de 26 jugadores, la cual ya había sido presentada e incluía al profesional del Olympique de Marsella.
La pre lista tiene 10 defensores que quedaron afuera del corte final, y si bien todos tienen chances de ingresar hay tres que cuentan con el grueso de las posibilidades para reemplazar a Leo Balerdi y subirse a la convocatoria definitiva.
La Scaloneta debuta el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City contra Argelia, mientras que el lunes 22 disputará su encuentro en Dallas ante Austria. Cerrará la fase de grupos el sábado 27, también en el AT&T Stadium, contra Jordania.
A continuación, los tres máximos candidatos a reemplazar a Balerdi.
1. Marcos Senesi
El futbolista formado en San Lorenzo de Almagro cuenta con una brillante actualidad: fue una de las claves del Bournemouth de Andoni Iraola, clasificado a la UEFA Europa League. Ahora, en libertad de acción, firmará con el Tottenham.
Fue titular en el amistoso contra Mauritania en Buenos Aires en la doble fecha de marzo, haciendo dupla con el Cuti Romero.
2. Zaid Romero
Alternó en el EuroGeta de Bordalás y sin dudas el saldo para él en la temporada fue positivo. Se trata de un jugador alto, con excelente juego aéreo y con una correcta salida de balón.
3. Lucas Martínez Quarta
Si bien no tiene la mejor de las actualidades, parece ser una de las variantes que maneja Scaloni para reemplazar al lesionado Balerdi. Viene de llegar a la final del Apertura 2026 con River, la que el Millonario perdió ante Belgrano de Córdoba.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo