¿Qué opciones tiene Lionel Scaloni para reemplazar a Balerdi?

La selección argentina recibió una pésima noticia este sábado por la mañana: se confirmó que Leo Balerdi sufrió un desgarro en la práctica del viernes en Texas y se perderá el Mundial 2026.

Ahora, Lionel Scaloni debe seleccionar a un futbolista de la lista preliminar de 55 jugadores para reemplazarlo dentro de la convocatoria de 26 jugadores, la cual ya había sido presentada e incluía al profesional del Olympique de Marsella.

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026

La pre lista tiene 10 defensores que quedaron afuera del corte final, y si bien todos tienen chances de ingresar hay tres que cuentan con el grueso de las posibilidades para reemplazar a Leo Balerdi y subirse a la convocatoria definitiva.

La Scaloneta debuta el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City contra Argelia, mientras que el lunes 22 disputará su encuentro en Dallas ante Austria. Cerrará la fase de grupos el sábado 27, también en el AT&T Stadium, contra Jordania.

A continuación, los tres máximos candidatos a reemplazar a Balerdi.

1. Marcos Senesi

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El futbolista formado en San Lorenzo de Almagro cuenta con una brillante actualidad: fue una de las claves del Bournemouth de Andoni Iraola, clasificado a la UEFA Europa League. Ahora, en libertad de acción, firmará con el Tottenham.



Fue titular en el amistoso contra Mauritania en Buenos Aires en la doble fecha de marzo, haciendo dupla con el Cuti Romero.

2. Zaid Romero

Elche CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Mateo Villalba/GettyImages

Alternó en el EuroGeta de Bordalás y sin dudas el saldo para él en la temporada fue positivo. Se trata de un jugador alto, con excelente juego aéreo y con una correcta salida de balón.

3. Lucas Martínez Quarta

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Si bien no tiene la mejor de las actualidades, parece ser una de las variantes que maneja Scaloni para reemplazar al lesionado Balerdi. Viene de llegar a la final del Apertura 2026 con River, la que el Millonario perdió ante Belgrano de Córdoba.