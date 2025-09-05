¿Qué opciones tiene Raúl Asencio de dejar el Real Madrid esta temporada?

Durante el año anterior, Raúl Asencio fue una opción emergente dentro del Real Madrid ante el enorme cúmulo de lesiones del club en la zona baja. El nivel del jugador fue más elevado de lo que se esperaba, por lo que, incluso, fue llamado a la selección de España de Luis de la Fuente.

Sin embargo, los meses más recientes han sido dolosos para el jugador. Luego de firmar un Mundial de Clubes terrible plagado de errores, hoy Raúl es un suplente a la mira de Xabi Alonso. Incluso, no se descarta que el zaguero pueda cambiar de aires sobre el cierre de mercados alternos, uno de ellos, el de Turquía.

🚨 Raúl Asencio could still leave Real Madrid this summer, with his role under Xabi Alonso diminished.



The defender has been linked with a late switch to Beşiktaş in the Turkish Süper Lig.



(Source: AS) pic.twitter.com/JCVFF0IpOk — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 4, 2025

La más reciente información reporta que Raúl está en la mira de Besiktas. El cuadro turco valora el fichaje del central en calidad de cedido por toda la temporada. El club está abierto a pagar el cien por ciento de la nómina en caso de que tanto el jugador como el Madrid den luz verde al movimiento.

Real Madrid CF v Al Hilal: Group H - FIFA Club World Cup 2025 | Dan Mullan/GettyImages

Ahora mismo, no hay una respuesta contundente de parte del zaguero y su entorno. A primera vista, se entiende que su deseo es mantenerse dentro del Madrid, sin embargo, tiene bien en claro que el año será duro pues el cuerpo técnico no gusta en demasía de su perfil defensivo.

Hoy mismo, Dean Huijsen es el central número del Madrid. Éder Militão y Antonio Rudiger se disputan el puesto dos, lo que deja a Asencio como la cuarta o quinta opción competida con David Alaba.

