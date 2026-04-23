¿Qué partidos les queda al FC Barcelona y al Real Madrid de cara al final de LaLiga?

LaLiga está en momento de definición y el futuro se viene cargado para el FC Barcelona y Real Madrid, que tendrán un cruce entre ambos en la jornada 35 que podría otorgarle el campeonato al equipo catalán.

¿Cómo está la clasificación de LaLiga?

El FC Barcelona conservó este miércoles su ventaja de nueve puntos para con el Real Madrid tras ganarle por la mínima al Celta de Vigo en el Camp Nou con gol de Lamine Yamal de penal. El Merengue, por su parte, le había ganado al Alavés el martes por 2-1 con tantos de Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.

Club Puntos Diferencia de gol GF GC 1. FC Barcelona 82 +55 85 30 2. Real Madrid 73 +37 67 30

El calendario hasta el final de LaLiga 2025/26

FC Barcelona Real Madrid Jornada vs. Getafe - visita vs. Real Betis - visita 32 vs. Osasuna - visita vs. RCD Espanyol - visita 34 vs. Real Madrid - local vs. FC Barcelona - visita 35 vs. Alavés - visita vs. Real Oviedo - local 36 vs. Real Betis - local vs. Sevilla - visita 37 vs. Valencia - visita vs. Athletic Club - local 38

¿Qué le queda al FC Barcelona?

FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El club Culé tendrá que afrontar lo que queda de temporada sin Lamine Yamal, que sufrió un desgarro al anotar el gol de la victoria contra los Gallegos el pasado miércoles. En el futuro cercano deberá visitar al Getafe de Bordalás en el Coliseum y al Osasuna en El Sadar, mientras que su reencuentro con su afición será frente al Real Madrid.

Luego del Clásico tendrá que afrontar los duelos frente al Alavés en Mendizorroza, contra el Real Betis en el Camp Nou y ante el Valencia en Mestalla. Si los resultados acompañan, un trifuno en el Clásico les podría asegurar la gloria liguera.

¿Qué le queda al Real Madrid?

Real Madrid V Deportivo Alaves - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El Merengue sigue adelante, aunque sabe que es prácticamente imposible remontar esta desventaja de nueve puntos. Este viernes enfrentará al Real Betis en La Cartuja, mientras que luego tendrá que viajar a Barcelona dos veces consecutivas para enfrentarse al RCD Espanyol y al Culé.

Real Oviedo y Athletic Club serán sus últimos dos rivales en condición de local, mientras que entre esos dos encuentros viajará a Sevilla para enfrentarse al club de Nervión en el Ramón Sánchez Pizjuán.

¿Cuándo puede proclamarse campeón de LaLiga el FC Barcelona?

Si el FC Barcelona gana sus próximos tres partidos, y el Real Madrid hace lo propio, un triunfo en el partido más importante del fútbol español definiría el campeonato: el FCB quedaría 12 puntos por arriba con nueve en juego.