¿Qué pasa si dos selecciones empatan en puntos en el Mundial 2026? Los criterios de desempate de la FIFA

La Copa del Mundo 2026 presenta una de las modificaciones reglamentarias más importantes de los últimos años: en esta edición, la FIFA decidió otorgar mayor relevancia a los enfrentamientos directos entre selecciones para definir las posiciones en caso de igualdad de puntos durante la fase de grupos.

De esta manera, cuando dos o más equipos terminen con la misma cantidad de unidades, el primer aspecto que se analizará serán los resultados obtenidos en los partidos disputados entre ellos. La medida busca premiar el rendimiento en los duelos decisivos y reducir la influencia de las goleadas ante rivales de menos nivel competitivo.

Nothing to separate the teams in Group G and Group H. ⚖️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026

¿Qué pasa si persiste el empate?

En primer lugar, se evaluará la diferencia de goles obtenida exclusivamente en esos partidos entre las selecciones involucradas; si aún no hay una definición, se tomará en cuenta la cantidad de goles convertidos en esos mismos encuentros.

Solo cuando estos criterios no sean suficientes para desempatar, se recurrirá a una evaluación más amplia del desempeño general en fase de grupos.

Diferencia de goles y goles convertidos

El segundo nivel de desempate contempla el rendimiento acumulado en todos los partidos de la zona. Ahí entran en juego la diferencia de goles general y, posteriormente, la cantidad total de tantos convertidos. La intención de la FIFA es que el resultado de los enfrentamientos directos tenga un peso mayor en la clasificación final.

El Fair Play también puede decidir

Si la igualdad continúa después de aplicar los criterios deportivos, se analizará la conducta disciplinaria de cada combinado durante la fase de grupos.

TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSA | YURI CORTEZ/GettyImages

Las tarjetas generarán penalizaciones que se acumularán a lo largo de la copa; una amarilla resta un punto, una expulsión por doble amonestación descuenta tres, una roja directa cuatro puntos y una amarilla seguida de roja directa resta cinco.

Cuantas menos sanciones reciba un equipo -esto también incluye el comportamiento del cuerpo técnico-, mayores serán sus posibilidades de imponerse en un eventual desempate.

El ranking FIFA como última instancia

Si ninguno de los criterios anteriores establecer diferencias, la FIFA recurrirá al Ranking oficial de selecciones -se pueden considerar ediciones anteriores en orden retroactivo si el empate persiste con el actual-. El organismo considera que esta alternativa aporta mayor transparencia y objetividad, ya que toma como referencia el rendimiento internacional acumulado por cada combinado.