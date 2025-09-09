En la noche de cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, puede ocurrir una situación crítica: la expulsión de un jugador por tarjeta roja—ya sea directa o por doble amarilla en el mismo encuentro.

¿Qué pasa si un jugador recibe una tarjeta roja en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

Según el Código Disciplinario de la FIFA, las tarjetas amarillas acumuladas en distintos partidos de la fase preliminar no se trasladan a la fase final del Mundial, lo que significa que los jugadores afectados por amonestaciones previas podrán debutar sin restricciones en el torneo principal.

Sin embargo, este respiro no aplica si la sanción proviene de una tarjeta roja. En este caso, la FIFA estipula claramente que las suspensiones impuestas por tarjetas rojas, ya sea directa o por doble amarilla en el mismo partido, sí se trasladan a la fase final del Mundial Eso implica que un jugador expulsado en la última fecha de las Eliminatorias deberá cumplir la suspensión en el primer partido oficial del Mundial 2026.

Este panorama obliga a los técnicos a medir con precisión el riesgo de alineación, especialmente si el jugador es clave en el equipo, ya que una expulsión en el tramo final del proceso clasificatorio puede dejarlo fuera del debut mundialista.

Se define quién jugará el repechaje

En la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas ya no queda nada por jugarse, salvo quién será el representante en el repechaje: Venezuela tiene las mejores posibilidades de acceder a esta instancia aunque si Bolivia gana, y la Vinotinto no lo hace, serán los del Altiplano quienes jueguen el repechaje.