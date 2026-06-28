¿Qué pasa si un partido de 16avos del Mundial 2026 termina empatado? Así se define al clasificado

Después de una interesante fase de grupos, la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 arrancó este domingo 28 de junio. Este torneo mundialista ha experimentado varios cambios en su formato con respecto a las ediciones anteriores: desde el número de equipos participantes, la cantidad de equipos clasificados y el reglamento del certamen.

Una de las grandes dudas entre los aficionados es cuál es el criterio de desempate en las rondas de eliminación directa.

A continuación te contamos qué es lo sucederá en caso de que un partido termine igualado después de 90 minutos.

South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Emilee Chinn/GettyImages

¿Penales directos o tiempos extra? Así se desempatará en ronda de eliminación en el Mundial 2026

Si después de que se cumpla el tiempo reglamentario de un partido el marcador sigue empatado, el reglamento de la competencia indica que se tendrán que jugar dos tiempos extra de 15 minutos cada uno.

En caso de que la igualdad permanezca después de la prórroga, el ganador del enfrentamiento se definirá a través de la tanda de penaltis.

Este será el formato para desempatar en todas las rondas de eliminación directa: dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinal y la gran final del torneo.

¿Cuántas prórrogas veremos en lo que resta del Mundial 2026? ¿Y cuántas tandas cardíacas tandas de penaltis?