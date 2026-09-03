¿Qué pasará con el futuro de Edson Álvarez?

El futuro inmediato de Edson Álvarez luce cada vez más complejo. El contención mexicano no logró concretar su salida del West Ham United durante el mercado de verano y, con las principales ventanas europeas ya cerradas, sus posibilidades para encontrar un nuevo destino se han reducido en las últimas horas.

Si bien todavía permanecen abiertos algunos mercados secundarios, las alternativas disponibles están lejos del escenario que buscaba el futbolista. Álvarez pretendía mantenerse compitiendo al máximo nivel europeo, pero actualmente no cuenta con demasiados pretendientes y deberá valorar a detalle cualquier propuesta que pueda aparecer durante los próximos días.

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La situación de Edson Álvarez con West Ham no pinta bien.



❌ Desde FOX reportan que los ‘Hammers’ le abrieron la puerta al ‘Machín’ para sumarse al proyecto, pero el mexicano NO quiere jugar en segunda división. pic.twitter.com/pkiZ9gnFuq — Futbol Total (@futboltotal) September 2, 2026

La situación resulta todavía más delicada porque Edson tampoco forma parte de los planes deportivos del West Ham para la temporada. El club le ofreció ser parte del plantel en la segunda división. Álvarez se negó, motivo por el cual, el cuerpo técnico de Nuno Espirito Santo no está dispuesto a abrir la puerta.

West Ham esperaba encontrar una solución durante el verano que permitiera liberar al futbolista y, al mismo tiempo, recuperar una cantidad importante de su inversión. Sin embargo, ninguna operación terminó materializándose antes del cierre de los principales mercados, hecho que tiene a club y jugador en medio del limbo.

West Ham United v Portsmouth - Carabao Cup First Round | NurPhoto/GettyImages

Ahora, Edson tendrá que analizar opciones en aquellas ligas que todavía permiten inscribir futbolistas. El problema es que aceptar alguna de ellas podría significar alejarse temporalmente de la élite europea, y naturalmente, reducir su margen salarial de forma radical.

El peor escenario para Álvarez sería no encontrar acomodo drante las próximas semanas. En ese caso, podría permanecer hasta seis meses sin disputar partidos oficiales, esperando la apertura del mercado de invierno para buscar nuevamente una salida.

Las próximas horas serán determinantes para conocer si aparece algún club dispuesto a ofrecerle una salida de última hora. El verano ha sido largo para el jugador y parece que, lo será todavía más en los siguientes días.