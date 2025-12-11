Chivas analiza seriamente la posibilidad de desprenderse de Erick Gutiérrez en el próximo mercado. El mediocampista, fichado hace algunos torneos como una “bomba” desde el PSV Eindhoven, ha dejado de ser una prioridad deportiva y económica para la institución rojiblanca.

El arribo de Gabriel Milito al banquillo terminó por confirmar lo que ya se intuía desde meses atrás: ‘Guti’ no es un jugador indispensable en el modelo del entrenador argentino. El técnico ha priorizado perfiles con mayor dinamismo y regularidad, relegando al exseleccionado mexicano a un rol claramente suplente.

A nivel directivo, la situación tampoco genera entusiasmo. La cúpula del club considera que Gutiérrez no ha recuperado el nivel que mostró en Europa antes de su lesión, y su aporte ha estado lejos de justificar la fuerte inversión hecha para traerlo desde Países Bajos.

El salario del mediocampista también juega un papel importante. En su momento, Chivas le ofreció uno de los sueldos más altos de la plantilla para convencerlo de regresar al fútbol mexicano. Hoy, ese monto representa una carga que la directiva preferiría liberar para reforzar otras zonas del equipo.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Aunque Gutiérrez mantiene condiciones técnicas valiosas, su impacto dentro del campo ha sido mínimo en los últimos torneos. El jugador ha perdido influencia en la generación y recuperación de pelota, situación que ha provocado que su presencia pase prácticamente desapercibida en varios partidos.

En Guadalajara se reconoce que la llegada de ‘Guti’ generó ilusión por su pasado en la Eredivisie y sus años como seleccionado nacional. Sin embargo, el rendimiento nunca estuvo a la altura de las expectativas generadas por un fichaje etiquetado como estelar.

La posibilidad de una venta está completamente abierta. Chivas escuchará ofertas y no se descarta que el jugador busque un nuevo destino donde pueda recuperar protagonismo y continuidad, factores que hoy parecen imposibles dentro del proyecto deportivo de Milito.