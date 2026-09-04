¿Qué pasará con Obed Vargas y Álvaro Fidalgo en lo que resta del verano?

El mercado de las grandes ligas de Europa ha cerrado. De esta forma, sólo quedan ventanas de transferencias secundarias en competiciones como la Eredivisie, Primeira Liga de Porto, Superliga Turca y la Saudí Pro League, entre otras.

Dos de los jugadores que estuvieron sobre la mesa de los traspasos hasta el día de final del verano fueron los seleccionados nacionales Álvaro Fidalgo y Obed Vargas. Ninguno de los dos es un hombre de peso para sus entrenadores en el Betis y en Atlético de Madrid respectivamente, por lo que, estuvieron muy cerca de salir, movimientos que al final no se han firmado.

¡Permanecen y jugarán Champions! 🇲🇽🫡



Álvaro Fidalgo se queda en el Real Betis y Obed Vargas en el Atlético de Madrid.



Ambos mexicanos tenían opciones tanto en España como otros equipos de Europa, pero finalmente no pudieron moverse



✅️ Ya están registrados para la Shempions. pic.twitter.com/FXWr9Un976 — Futbol Total (@futboltotal) September 4, 2026

En el caso de Vargas, recibió infinidad de sondeos por parte del club de LaLiga de mitad de tabla hacia abajo. Sin embargo, ninguno llegó al grado de oferta formal al menos por su cesión. Por múltiples razones, los interesados no quisieron o no pudieron llegar a la parte del acuerdo con el club de Madrid y el contención de 21 años.

Sobre Fidalgo, el mexicano no ha tenido actividad en los tres primeros partidos de liga. Está claro a todas luces que Manuel Pellegrini no le tiene dentro de los planes estelares. A pesar de ello, fue Álvaro quien insistió en quedarse dentro del club. Entiende que en cuanto llegue la parte pesada del calendario, alguna oportunidad puede llegar.

Real Betis Balompie v AFC Bournemouth - Pre-Season Friendly | Fran Santiago/GettyImages

Si bien es cierto como se ha afirmado previamente varios mercados interesantes se mantienen abiertos, ninguno de los dos jugadores saldrá ya de sus clubes en lo que resta del verano. Esta es una decisión final no negociable.

Siendo así, Fidalgo y Vargas se someten a un duro examen en el cual parten desde atrás. De ganar, tendrán actividad. De perder como el escenario hoy lo pueden llegar a prever, seguramente en el mes de enero estarán buscando un nuevo hogar.