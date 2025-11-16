El delantero del Barcelona, ​​Robert Lewandowski, ha confesado desconocer su futuro en medio de los rumores que vinculan al vigente campeón de LaLiga con Harry Kane.

Lewandowski, de 37 años de edad, sigue siendo un goleador de élite —ha marcado siete goles en nueve partidos de LaLiga esta temporada—, pero cada vez son más frecuentes las dudas sobre su estado físico. Dos lesiones ya lo han dejado fuera de juego en dos ocasiones este año, limitándolo a solo cuatro partidos como titular.

Según los informes, es poco probable que el Barcelona renueve el contrato de Lewandowski, cuyo acuerdo actual finaliza en junio y lo sitúa entre los jugadores mejor pagados del club, y están preparados para fichar a un nuevo delantero al final de la temporada. Kane, del Bayern de Múnich, parece ser el principal objetivo.

Hasta el momento, ni Lewandowski ni el club se han pronunciado sobre su futuro en el Barcelona.

“Antes que nada, tengo que responder a la pregunta de qué quiero hacer”, confesó Lewandowski durante su participación con la selección. “Ahora mismo no lo sé”.

“No tengo prisa; estoy tranquilo. Incluso si el club me hiciera una oferta ahora mismo, no la aceptaría. Tengo que tantear el terreno y tomar la mejor decisión para mí”, agregó.

Retirarse no es una opción para Lewandowski

Lewandowski podría llevar su talento a otra parte | MIGUEL RIOPA/GettyImages

Siendo el futuro de Lewandowski claramente incierto, se ha especulado mucho sobre su próximo paso. Se han sugerido traspasos al AC Milan y al Fenerbahçe, e incluso algunos han afirmado que el veterano polaco podría retirarse definitivamente del fútbol.

El medio Winwin consultó al agente de Lewandowski sobre los rumores de su retiro, a lo que él respondió desmintiendo rotundamente la idea.

“Los informes que indican que Lewandowski está pensando en retirarse son incorrectos”, declaró el agente. "Es un delantero excepcional, pero aún no hay noticias sobre la renovación de su contrato ni sobre su futuro en el Barcelona”

Cómo el Barcelona ha afrontado la ausencia de Lewandowski y las estadísticas de Kane

Ferran Torres ha dado un paso al frente en ausencia de Lewandowski | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

La temporada 2025-26 del Barcelona ha sido regular pero poco espectacular, con Lewandowski participando esporádicamente. En cuanto a su sustituto en el centro del campo, Ferran Torres, ha rendido bastante bien. Torres ha anotado siete goles en 14 partidos de Liga y Champions League.

Marcus Rashford también ha contribuido con seis goles en todas las competiciones, la misma cantidad que Lamine Yamal en sus 10 partidos. El impacto de Raphinha ha sido menor, ya que también ha estado lesionado; el brasileño solo suma tres goles en La Liga.

Sin duda, Lewandowski sigue siendo el máximo goleador del Barcelona. Por lo tanto, quizás no sorprenda que Kane sea el jugador en la mira del club de cara al futuro: ha forjado un increíble récord goleador en el Bayern de Múnich (108 goles en 113 partidos) y lleva 23 esta temporada en tan solo 17 encuentros.

El jugador de 32 años de edad también posee el mismo aura que Lewandowski, con una seguridad y una amenaza que mantendrían en vilo a los equipos más grandes, incluido su eterno rival, el Real Madrid.