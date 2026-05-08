¿Qué pasará en la relación de Esteban Andrada con Monterrey?

El pasado fin de semana se vivió una de las agresiones más graves en tiempos recientes en el mundo del fútbol. El portero cedido dentro del Real Zaragoza, Esteban Andrada agredió con un golpe intencional y contundente al capitán del Huesca Jorge Pulido, dejándole semi noqueado sobre el césped.

Minutos después de su acción, el meta argentino ofreció disculpas por lo hecho a todos en el mundo del fútbol. Afirmó que no es la imagen que desea dar ni como profesional del fútbol, ni como sujeto de sociedad. Sin embargo, lo hecho, hecho está y ahora Esteban deberá asumir las consecuencias de sus actos, mismas que serán graves.

¡LE SALDRÍA CARA SU ACTITUD EN ESPAÑA!



Fuentes cercanas al club señalan que actualmente se están explorando alternativas legales para determinar si este caso puede ser considerado como una falta grave que justifique la terminación del contratohttps://t.co/S3DWnZ4nEW pic.twitter.com/sPd33IO93c — MedioTiempo (@mediotiempo) April 30, 2026

En España, se ha anunciado una suspensión de 13 juegos para Andrada. Siendo el caso, el Zaragoza de forma natural no sólo descarta al cien por ciento ejercer la opción de compra por arquero, sino que además, el club está en vías de terminar lo que resta de cesión de forma unilateral y sin tener que pagar compensaciones.

Por su parte, desde México el Monterrey, cuadro que es dueño del cien por ciento de la carta de Esteban no descarta hacer lo propio. El jugador tiene contrato por delante con los Rayados, sin embargo, sus acciones el pasado fin de semana abren la puerta a que el club pueda cortarle sin tener que compensar al jugador.

Borussia Dortmund v CF Monterrey: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025 | Alex Grimm/GettyImages

Más allá de lo financiero, pues se cortado de un club como Monterrey sin recibir nada a cambio es dejar mucho dinero en el camino, Andrada deberá pagar en lo deportivo.

Primero, esos juegos de suspensión seguramente deberá cumplirlos en cualquier parte del planeta donde puede continuar su carrera. Segundo, una agresión de ese tamaño cierra puertas de mercado al por mayor. Ya de por sí, Esteban no va con pretendientes de sobra en el mundo por temas de nivel.