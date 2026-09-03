¿Qué pasará entre Erik Lira y Cruz Azul?

Como se informó en este espacio, el fichaje de Erik Lira por el Mónaco se ha caído en las últimas horas. El club francés no fue capaz de liberar la plaza de extra comunitario como se esperaba en el último día del mercado, motivo por el cual, en automático, se derrumbó el arribo del contención nacional.

Siendo el caso, Lira deberá valorar junto con su manejo lo que viene para él en el plazo inmediato. Los primeros reportes afirman que ambas partes siguen con el deseo de ir a Europa, sin embargo, hay un tercer involucrado a quienes se les está agotando la paciencia, Cruz Azul.

¡YA ESPERAN A SU CAPITÁN! 🚂🇲🇽⚽



Cruz Azul le comunicó a Erik Lira el día en el que prevén su regreso tras su fichaje fallido al AS Mónaco. El futbolista se encontraba separado del grupo para resolver el traspaso, pero terminó por caerse de último momento, por lo que ahora… — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 3, 2026

El club de La Noria entiende que el estado de ánimo de su capitán no es el mejor, por ende, decidieron darle los días miércoles y jueves para que el mexicano libere la mente. Sin embargo, en el club esperan que el jugador se reporte dentro de la instalaciones de Cruz Azul este viernes.

El cuadro campeón de la Liga MX no puede esperar más al contención. Durante las gestiones con el Mónaco le permitieron ausentarse a entrenamientos y perderse partidos. Si el fichaje se ha caído no fue por Cruz Azul, todo estaba en manos del jugador y el club francés.

Cruz Azul v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Siendo el caso, el cuadro de la capital de México está listo para reactivar a Lira dentro de su lógica de trabajo. Como se ha informado en un par de párrafos previos, Erik y su manejo tienen la meta aún de ir a Europa. Cruz Azul está abierto a la venta, pero desde ya, toda negociación deberá cumplirse a la par que el jugador cumple su deberes con el club.

Por ahora, no está claro si Erik jugará este domingo en contra de Santos. Lo que es un hecho, el viernes tiene llamado para reintegrarse al grupo que comanda Joel Huiqui.