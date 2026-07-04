Uno de los partidos más vibrantes de los octavos de final del Mundial 2026 sin dudas será el duelo entre México e Inglaterra, con un Estadio Azteca con lleno total para apoyar, en su inmensa mayoría, al equipo de Javier Aguirre.

Los últimos días en torno a este encuentro fueron de lo más confuso, con especulaciones y cambios de horario que, a decir verdad, no beneficiaban a nadie y perjudicaban a ambas escuadras. El rumor de un cambio de horario nació de la prensa, y aunque FIFA realmente lo contempló, las repercusiones fueron las que hicieron que todo quedara como está.

“Tenemos una activación temprano, un almuerzo, una charla y un partido. Te mueve todo porque tienes que reprogramar todo, y madrugar. A mí no me gusta nada la idea. No me consultaron, yo a las seis de la tarde estaba perfecto. A esa hora hemos rendido muy bien, es un horario perfecto y a las 12:00 es un horario que no es común”, dijo Javier Aguirre en conferencia de prensa.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

El argumento para el cambio era concreto: el pronóstico de tormenta eléctrica y lluvias intensas en el DF durante la tarde, que podrían afectar la normal organización del compromiso, tal como sucedió en el duelo entre México y Ecuador por los 16avos de final de la Copa del Mundo.



¿Por qué se mantuvo el horario original?

Finalmente se desconoce cual fue la razón de por qué el partido permaneció a las 18:00 (hora local) en vez de pasar a las 12:00, pero lo concreto es que las quejas formales de ambas federaciones sobre la modificación seguro pesaron a la hora de definir por parte de la FIFA.

La planificación de los cuerpos técnicos estaba armada en base al horario original y una modificación tan amplia complicaba de manera considerable la misma. Además, le agregaba una dificultad a Inglaterra, ya que además de la altura de la Ciudad de México iba a tener que luchar contra el espeso clima del mediodía.

¿A qué hora se juega finalmente México vs Inglaterra?

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

Fecha : domingo 5 de julio de 2026

: domingo 5 de julio de 2026 Horario en México : 18:00

: 18:00 Horario en EE.UU : 19:00

: 19:00 Estadio: Azteca, Ciudad de México.