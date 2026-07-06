Qué pasó con la sanción de Balogun en el Mundial 2026: la cronología de una suspensión que no fue

Folarin Balogun, delantero de la selección de Estados Unidos, fue expulsado durante el segundo tiempo de la victoria por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina por una infracción sobre Tarik Muharemovic tras una revisión del VAR.

Como corresponde reglamentariamente, la tarjeta roja implicaba una fecha de suspensión automática, por lo que el futbolista debía perderse el cruce de octavos de final frente a Bélgica de este lunes.

🚨🇺🇸 Folarin Balogun will be eligible to face Belgium, after FIFA opted to hand him a suspended one-game ban under Article 27.



The red card stands, but he’s free to play — as @MelissaMOrtiz reported. pic.twitter.com/jErdVC8OCC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

Sin embargo, apenas cinco cuatro días después del encuentro de diesciseisavos, el comité disciplinario independiente de la FIFA decidió suspender esa sanción y habilitar al futbolista para disputar el encuentro.

¿Por qué se revirtió el castigo a Balogun?

Desde el final del partido, la Federación de Fútbol de Estados Unidos comenzó a trabajar para encontrar una alternativa reglamentaria que les permitiera contar con el delantero. Aunque la normativa no contempla un proceso de apelación para una expulsión de este tipo, el organismo presentó un extenso informe ante la FIFA.

USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

El principal argumento estuvo centrado en el procedimiento utilizado por el videoarbitraje. Según la federación, el árbitro habría tomado su decisión apoyándose excesivamente en imágenes en cámara lenta y fotogramas congelados, recursos que, sostuvieron, podían distorsionar la intensidad real de la acción.

¿Cuál fue la resolución que desató las críticas?

La FIFA finalmente no anuló la tarjeta roja, pero encontró una salida distinta: mantener la expulsión y dejar sin efecto, de manera excepcional, la suspensión correspondiente hasta nuevo aviso.

Asimismo, según informaron fuentes como The Athletic, el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar una revisión del caso. A ello se sumaron las intervenciones de altos funcionarios de la administración estadounidense, que respaldaron las gestiones de la Federación de Fútbol de USA durante el proceso disciplinario.

Aunque la federación internacional sostiene que su comité disciplinario actúa de manera independiente, estos hechos reavivaron el debate sobre la posible influencia política en una decisión que debía resolverse exclusivamente en el ámbito deportivo. En esa línea, la federación belga manifestó su sorpresa y solicitó explicaciones formales al organismo regulador del fútbol mundial.

Inside an extraordinary five days which sparked a huge World Cup controversy:



▪️ Trump’s phone call to Infantino

▪️ Interventions from senior government officials

▪️ US Soccer case centred on VAR’s use of slow-motion and freeze frames

▪️ Backlash from World Cup rivals

▪️ FIFA… pic.twitter.com/hdlM0RL2UX — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 6, 2026

A su vez, la UEFA, el máximo organismo rector de este deporte en Europa, también cuestionó la falta de transparencia del proceso y advirtió sobre el precedente que puede generar una medida de estas características.

En un comunicado oficial, el organismo que preside Aleksander Čeferin aseguró que la determinación representa un fallo peligroso para el torneo y recordó que la suspensión automática tras una tarjeta roja forma parte del reglamento y no depende de interpretaciones ni de decisiones discrecionales.

"La base del fútbol son reglas claras que garanticen una competencia justa, honesta y transparente", sostuvo la institución europea. Según el organismo, si las reglas dejan de aplicarse de la misma manera para todos los participantes, la integridad de la competencia queda comprometida y se abre la puerta a nuevos reclamos en situaciones similares.

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