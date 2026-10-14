¿Qué pasó en el primer minuto del Real Madrid vs Villarreal que Mourinho pidió revisar?

José Mourinho volvió a referirse indirectamente a la polémica arbitral del encuentro entre el Real Madrid y el Villarreal, correspondiente a la octava jornada de LaLiga 2026/27.

Aunque evitó cuestionar de forma explícita las decisiones arbitrales, el entrenador dejó una frase que llamó la atención de la prensa: aseguró que bastaba con observar el primer minuto del partido para entender su postura.

El enigmático mensaje de Mourinho

Durante su comparecencia ante los medios en Roma, previo al cruce por la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League, Mourinho fue consultado nuevamente por la actuación arbitral en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, el entrenador prefirió no entrar en el debate y sugirió a los periodistas a revisar las imágenes antes de volver a preguntarle por el asunto.

"Los invito a ver solamente el primer minuto del partido contra el Villarreal. Si quieres, el sábado comentamos. El primer minuto es suficiente para quien sabe", expresó el portugués.

🚨 José Mourinho: “There’s something that smells STRANGE to me”.



“Usually the referee's name is known 24 hours before the game in La Liga. So, why, for us, we always hear the name 3 weeks before?”. pic.twitter.com/JSi4eRcBGD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2026

La jugada de Mbappé que despertó las dudas

La referencia de Mourinho apunta a una acción ocurrida cuando apenas transcurría 1 minuto y 4 segundos de partido. En ese momento, Federico Valverde filtró un pase hacia Kylian Mbappé, quien bajó a recibir la pelota, pero la jugada ya había sido interrumpida por un fuera de juego señalado por el asistente.

Sin embargo, la transmisión no mostró imágenes que permitieran comprobar si el francés estaba realmente en posición antirreglamentaria en el momento del pase. Además, la ausencia de una repetición desde un ángulo concluyente impidió aclarar si el línea acertó al interrumpir la acción.

Una decisión que alimentó la sospecha

Aún así, la interpretación de Mourinho no se limita a esa acción aislada: aproximadamente 20 segundos después se produjo una jugada similar en el área merengue, cuando un futbolista del conjunto visitante recibió una pelota entre los centrales del Madrid.

En esa ocasión, el asistente no señaló fuera de juego, una diferencia de criterio que habría incrementado el malestar del técnico portugués. Sin embargo, las imágenes disponibles tampoco permiten establecer de manera definitiva si el jugador del equipo castellonense estaba adelantado.

La postura de Mourinho sobre el arbitraje

Real Madrid V Villarreal Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El punto central de la queja del entrenador estaría relacionado con la manera en que se interpretaron ambas acciones. Mourinho parece cuestionar que el fuera de juego de Mbappé se señalara sin que las imágenes permitieran confirmar con claridad la infracción, mientras que una jugada potencialmente similar del Villarreal no recibió el mismo tratamiento.

Por el momento, no existen elementos concluyentes para afirmar que alguna de las dos decisiones fuera incorrecta. Aun así, el luso considera que la secuencia del inicio del encuentro ofrece indicios suficientes para sostener sus sospechas sobre el arbitraje.

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