Todas las selecciones tienen uno o varios futbolistas que hacen la diferencia. Lo curioso es encontrar a uno que lo haga entrando desde el banquillo y, en Argentina, ese papel lo viene cumpliendo Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán hizo de sus ingresos una solución para Lionel Scaloni ya que participó con un gol o una asistencia en cada una de sus últimas tres apariciones como suplente y ahora está a un paso de establecer un registro sin precedentes en el Mundial.

Si vuelve a marcar o dar un pase de gol contra España, Lautaro será el primer futbolista en participar en un tanto durante cuatro ingresos consecutivos desde el banco en la historia del Mundial.

La racha comenzó en el duelo contra Egipto. Scaloni decidió darle minutos durante la segunda parte y el delantero respondió con una asistencia para Enzo Fernández en el tanto que terminó dándole el triunfo a la Albiceleste. Luego repitió ante Suiza, cuando convirtió el gol que selló la clasificación en el tiempo suplementario.

La tercera función llegó en la semifinal con Inglaterra. Lautaro ingresó a los 81 minutos y 11 minutos después conectó de cabeza un envío de Lionel Messi para firmar el 2-1 que metió a Argentina en otra final mundialista. Dos de sus tres participaciones terminaron siendo el tanto ganador de la selección.

Lautaro Martinez, Argentina | Xinhua News Agency/GettyImages

El dato adquiere todavía más valor si recordamos cómo fue su torneo. Lautaro comenzó el Mundial como titular, aunque con el paso de los partidos perdió ese lugar y Julián Álvarez pasó al once inicial. Lejos de bajar los brazos, aceptó la decisión del cuerpo técnico y respondió cada vez que le tocó ingresar.

Scaloni valoró esa actitud después del encuentro con Egipto. "Lautaro entra y es figura", dijo el DT. Días antes también había destacado la forma en la que afrontó la suplencia. "No es fácil estar en la situación de Lautaro. Salió del equipo, entró Julián y fue determinante. Yo le tengo que agradecer el comportamiento que está teniendo", expresó.

El entrenador incluso profundizó esa idea al hablar del delantero. "Para mí no es fácil que no juegue el nueve goleador de Italia. Lógicamente no está contento, aunque rema para adelante, traga saliva, entrena a full y te pone en dificultad. Cuando entra, demuestra que está bien. Eso para mí es de lo mejor", manifestó.

El propio Lautaro también reconoció cómo vivió ese momento. "Uno siempre quiere jugar. Toca agachar la cabeza, trabajar, tener humildad y sacrificarse por lo que toca hacer en el momento. Estos son los premios que uno espera por todo el trabajo que hizo desde chiquito", expresó.