¿Qué resultado necesita Tigres para ser campeón del Apertura 2025?

Este domingo en el Estadio Nemesio Diez se conocerá al campeón del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, ya sea el Toluca, refrendando su corona para erigirse como bicampeón, o Tigres, que estaría cerrando una década llena de éxitos. En el resultado de Ida, los felinos cumplieron con su tarea en el Volcán al imponerse por la mínima del argentino Ángel Correa, pero saben que les espera un Infierno para poder conquistar su novena estrella.

Si los felinos logran llevarse el cetro, el técnico argentino Guido Pizarro conseguiría ser campeón en una nueva faceta, ya que ahora lo haría desde el banquillo, después de haber levantado cuatro ligas como capitán, además, los regios alcanzarían en número de títulos a Cruz Azul, con nueve, por lo cual estarían demostrando que están entre los más grandes del fútbol mexicano.



Para buscar el trofeo, la U de Nuevo León contará prácticamente con su plantilla completa a excepción del defensor Jesús Angulo, que no logró recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda que lo hizo salir del terreno de juego en el primer asalto. Por otro lado, Ozziel Herrera estaría listo para aparecer tras haberse perdido el duelo pasado por una molestia muscular. Y a pesar de haber sido uno de los jugadores más importantes del equipo en los últimos años, se dejó en claro que no hay nadie por encima de la institución, pues Sebastián Córdova, que culmina su contrato, siguió separado y no será parte de esta final.

Afortunadamente para la UANL, se le da bien eso de alzar títulos en calidad de visitante, ya que ha ganado seis de ocho finales de esa manera. Lo ganó ante Pumas en el Olímpico Universitario en la temporada 1977-78 y Apertura 2015, además derrotó al Atlante en la campaña 1981-82. No se puede olvidar la Final Regia frente a Monterrey en el Apertura 2017 y la obtenida ante León en el Clausura 2019, así como la del Clausura 2023 contra Chivas.

¿Qué necesita Tigres para ser campeón del Apertura 2025?

Al equipo regio le basta con mantener la ventaja lograda en el Volcán, ya que el global (0-1) seguiría estando a su favor, por lo que podrían apostar por salir a defender dicha ventaja, lo que sería un grave error porque Toluca cuenta con grandes elementos a la ofensiva, lo mismo que los regios, que tienen todas las armas necesarias para ir a conseguir un marcador más abultado y así ponerle las cosas más difíciles a los locales.



En caso de que los Diablos Rojos igualen el global, los felinos deben volver a ponerse arriba, es decir, sólo necesitarían un gol más. En el caso de que todo quede igualado en el global, habría tiempos extra y de no haber un ganador en ese lapso de tiempo, todo se definiría en la tanda de penales.