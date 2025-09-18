¿Qué sanción le puede caer a Diego Simeone tras su expulsión ante Liverpool por la Champions League?

Diego Pablo Simeone volvió a ser protagonista, y no solo por lo ocurrido dentro del terreno de juego. El entrenador del Atlético de Madrid fue expulsado en el duelo de Champions League frente al Liverpool, en lo que fue derrota por 3-2 para el equipo español.

Luego del partido, Simeone aseguró que "algún aficionado se tiró todo el partido insultándome. Y cuando marcaron el gol de la victoria siguió insultando. Celebraba el gol y seguía insultando".

Según lo reflejado en el acta arbitral, Simeone protestó de manera reiterada las decisiones del colegiado, llegando a realizar gestos de desconsideración que fueron considerados como una falta de respeto. A partir de ahí, el caso pasará a manos de la UEFA, organismo que ya ha sancionado en el pasado al “Cholo” con suspensiones y multas por comportamientos similares.

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Ryan Pierse/GettyImages

En cuanto a la suspensión en sí misma, lo más probable es que le caigan entre uno y tres partidos en competencias europeas, por lo cual podría estar entre las jornadas 2 y 4 inclusive, sin estar en el campo cerca de sus futbolistas. Además, se le podría añadir una multa económica, algo que UEFA suele implementar.

En 2019, el antecedente del propio Simeone indica que ya abonó 20.000 euros por un gesto polémico en un partido ante la Juventus. Por otra parte, podría tener vedado el acceso a vestuarios, banquillo y zona técnica hasta tanto no finalice su sanción, con el fin de maximizar su influencia sobre su equipo. Vale recordar que, en España, ya han llegado a darle 8 partidos, por lo cual podría ampliarse su sanción en UEFA.

