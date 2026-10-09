¿Qué sanción podría recibir Mbappé si rompe su contrato con el Real Madrid?
El futuro de Kylian Mbappé en el Real Madrid vuelve a generar interrogantes después de que en Francia surgieran versiones sobre una posible salida al finalizar la temporada 2026/27.
El francés firmó en 2024 un vínculo por cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. Por lo tanto, una eventual salida anticipada no dependería únicamente de su voluntad, ya que el reglamento de la FIFA contempla mecanismos para proteger a los clubes y sancionar determinados incumplimientos contractuales.
El dinero que podría reclamar el Real Madrid
Si Mbappé decidiera romper su contrato sin una causa justificada, el Madrid tendría la posibilidad de reclamar una indemnización por los daños económicos ocasionados. El importe dependería de las circunstancias concretas del caso y no sería necesariamente una cifra fija establecida de antemano.
Entre los factores que podrían tenerse en cuenta figuran el valor de los servicios del futbolista, los gastos que implicaría encontrar un reemplazo y las posibles pérdidas económicas derivadas de su salida. También podría contemplarse el valor de un eventual traspaso que el club dejaría de percibir.
En cualquier caso, la cantidad definitiva dependería de la evaluación de los daños y de las disposiciones reglamentarias aplicables al momento de producirse un hipotético incumplimiento.
La sanción deportiva que amenaza a Mbappé
Más allá de las consecuencias económicas, el principal riesgo para el delantero sería una posible suspensión deportiva. El reglamento contempla un período protegido durante el cual la ruptura injustificada de un contrato puede acarrear sanciones adicionales.
En el caso de Mbappé, ese período comprende los tres primeros años de su vínculo, por lo que una salida al finalizar la temporada 2026/27 podría darse todavía dentro de ese plazo.
Si el Real Madrid presentara una denuncia ante la FIFA y se determinara que existió un incumplimiento sancionable, el futbolista podría recibir una inhabilitación de cuatro meses para disputar partidos oficiales. En circunstancias agravantes, la sanción podría extenderse hasta seis meses.
Durante ese período no estaría habilitado para jugar con ningún club, aunque podría seguir representando a la selección francesa. Además, la sanción no se cumpliría durante el período entre el último partido oficial de una temporada y el primero de la siguiente.
La única salida para evitar el conflicto
Existe, sin embargo, una alternativa que permitiría a ambas partes evitar este escenario: negociar una rescisión de mutuo acuerdo. Si Mbappé y el Real Madrid pactaran las condiciones de su salida, las sanciones deportivas previstas para una ruptura unilateral injustificada no se aplicarían en los mismos términos.
MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27
Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.