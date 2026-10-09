¿Qué sanción podría recibir Mbappé si rompe su contrato con el Real Madrid?

El futuro de Kylian Mbappé en el Real Madrid vuelve a generar interrogantes después de que en Francia surgieran versiones sobre una posible salida al finalizar la temporada 2026/27.

El francés firmó en 2024 un vínculo por cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. Por lo tanto, una eventual salida anticipada no dependería únicamente de su voluntad, ya que el reglamento de la FIFA contempla mecanismos para proteger a los clubes y sancionar determinados incumplimientos contractuales.

El dinero que podría reclamar el Real Madrid

Si Mbappé decidiera romper su contrato sin una causa justificada, el Madrid tendría la posibilidad de reclamar una indemnización por los daños económicos ocasionados. El importe dependería de las circunstancias concretas del caso y no sería necesariamente una cifra fija establecida de antemano.

🚨🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Kylian Mbappé could LEAVE Real Madrid in 2027 if he doesn’t have the team he wants.



There is a growing belief that the French superstar is NOT HAPPY with his current situation at Real Madrid.



— @DanielRiolo pic.twitter.com/OPvxGvrWu4 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 8, 2026

Entre los factores que podrían tenerse en cuenta figuran el valor de los servicios del futbolista, los gastos que implicaría encontrar un reemplazo y las posibles pérdidas económicas derivadas de su salida. También podría contemplarse el valor de un eventual traspaso que el club dejaría de percibir.

En cualquier caso, la cantidad definitiva dependería de la evaluación de los daños y de las disposiciones reglamentarias aplicables al momento de producirse un hipotético incumplimiento.

La sanción deportiva que amenaza a Mbappé

Más allá de las consecuencias económicas, el principal riesgo para el delantero sería una posible suspensión deportiva. El reglamento contempla un período protegido durante el cual la ruptura injustificada de un contrato puede acarrear sanciones adicionales.

En el caso de Mbappé, ese período comprende los tres primeros años de su vínculo, por lo que una salida al finalizar la temporada 2026/27 podría darse todavía dentro de ese plazo.

Si el Real Madrid presentara una denuncia ante la FIFA y se determinara que existió un incumplimiento sancionable, el futbolista podría recibir una inhabilitación de cuatro meses para disputar partidos oficiales. En circunstancias agravantes, la sanción podría extenderse hasta seis meses.

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Durante ese período no estaría habilitado para jugar con ningún club, aunque podría seguir representando a la selección francesa. Además, la sanción no se cumpliría durante el período entre el último partido oficial de una temporada y el primero de la siguiente.

La única salida para evitar el conflicto

Existe, sin embargo, una alternativa que permitiría a ambas partes evitar este escenario: negociar una rescisión de mutuo acuerdo. Si Mbappé y el Real Madrid pactaran las condiciones de su salida, las sanciones deportivas previstas para una ruptura unilateral injustificada no se aplicarían en los mismos términos.

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